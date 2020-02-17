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17 Şubat 2020 Pazartesi 16:12:35 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 16:13:18

Dünya Melek Yatırım Forumu'nda Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi

Dünya Melek Yatırım Forumu kapsamında kritik konuların ve dünyadaki son gelişmelerin ele alındığı WBAF Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının "Davos"u olarak kabul edilen Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF), İstanbul'da devam ediyor.

Etkinlikte, açılış konuşmalarının ardından, kritik konuların ve dünyadaki son gelişmelerin ele alındığı WBAF Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi.

G20 Finansal Tabana Yayılma İçin Küresel Ortaklık programının ortağı olan WBAF'ın 2020 buluşmasında gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısında, G20'nin dünyadaki finansal katılımı artırma gündemini ayrıntılı olarak tartışmak amacıyla politika yapıcılar bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın yönettiği toplantıya; Mali Ekonomi Bakanı Safia Boly, Mauritius 6. Devlet Başkanı Prof. Ameenah Gurib-Fakim, Malezya Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanlığı Genel Sekreteri Dato Lokman Hakim Ali, İspanya Endülüs Hükümeti Uluslararası İlişkiler Genel Sekreteri Jose Enrique Millo Rocher, Meksika Dışişleri Bakan Yardımcısı Martha Delgado Peralta ve Arnavutluk Girişimcilik Bakanı Eduard Shalsi katıldı.

Melek yatırımda iş birliğinin nasıl artırılacağı konuşuldu 

Malezya Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanlığı Genel Sekreteri Dato Lokman Hakim Ali, toplantıda yaptığı konuşmada, Malezya'nın ekonomik planlarını şekillendirirken, ülkenin ekonomik ve sosyal alandaki kapasitesinin artırılmasının amaçlandığını belirterek, üretim sektörünü geliştirmeye odaklandıklarını söyledi.

Melek yatırım ve girişimciliğin son yıllarda Malezya'da daha popüler hale geldiğine dikkati çeken Hakim Ali, "Malezya'nın melek yatırım ağı 2015'te kuruldu. Malezya hükümeti, endüstride teknoloji uygulamalarının artırılması ve yerli teknoloji üretimiyle ilgili çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar arasında, melek yatırımcılara yönelik vergi teşvikleri, startup'lara yönelik yatırımların artırılması gibi çalışmalar yer alıyor." dedi.

İspanya Endülüs Hükümeti Uluslararası İlişkiler Genel Sekreteri Jose Enrique Millo Rocher de, Endülüs'ün 9 milyon nüfusuyla İspanya'nın en büyük bölgesi olduğunu hatırlatarak, Endülüs bölgesinde binlerce girişimcinin bulunduğunun altını çizdi.

WBAF 2020'ye 13 startup'la katıldıklarına ve etkinliğe en fazla heyetle katılan ülke olduklarına dikkati çeken Rocher, "Endülüs hükümeti startup ekosistemini ve melek yatırımları yaptıkları çalışmalarla sürekli destekliyor. Bu kapsamda en iyi startup'ları belirlemek ve belirlenen startup'lara ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor." ifadelerini kullandı.

Katılımcıların, yönettikleri ekosistemler arasındaki iş birliğinin nasıl artırılacağını ele aldığı toplantıda, kamu ve özel kurumlar arasında uluslararası diyaloğun geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Geliştirilen uluslararası diyaloğun, dünya çapındaki dijital dönüşüme bir yanıt olarak, erken ve erken aşamadaki hisse senedi piyasalarını güçlendirmesi hedefleniyor.

(AA)

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