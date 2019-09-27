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27 Eylül 2019 Cuma 12:31:28 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 12:32:32

Dünya gıda sanayisi Türk makinelerine emanet

Türk firmaları, özellikle gıda fabrikalarında kullanılan sıkma, doldurma, şişeleme, paketleme ve kapaklama makinelerinde dünyanın en çok tercih edilen markaları arasında yer alıyor.

Çinli rakiplerine nazaran yüksek Avrupa standartlarında üretim yapan Türk firmaları düşük fiyatları ile İtalya ve Almanya gibi rakiplerini geride bırakıyor.

Büyük oranda yerli imkan, kaynak, mühendislik ve tasarım ile üretilen makineler, başta yakın coğrafyadaki ülkeler olmak üzere Amerika'dan Avrupa'ya, Körfez ülkelerinden Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada kullanılıyor.

AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kulp Makine Proje Müdürü Selçuk Kulaklı, 38 yıldır üretim hayatına katkıda bulunduklarını belirterek, "Şu an 53 ülkeye ihracat yapıyoruz. Çoğunlukla Avrupa, Güney Amerika ve Körfez ülkelerine ihracat yapıyoruz. Dolum, etiketleme ve kapak kapama makinesi üretiyoruz." diye konuştu.

Ürettikleri makinelerin gıda, ilaç, boya ve süs sanayisi sektörlerinde kullanıldığını anlatan Kulaklı, teknik tasarım ve üretim noktasında tamamen yerli olduklarını bildirdi.

Kulaklı, Türkiye pazarında lider pozisyonda olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Ürettiğimiz makineler çikolata kreması, reçel gibi ürünlerin dolumlarını yapıyor. Üretim kalitesi olarak İtalya'dan üst seviyedeyiz, Almanya ile yarış halindeyiz. Türkiye'de üretim maliyetleri Avrupa ülkelerine göre düşük fakat kalite olarak daha iyi seviyelerdeyiz. Bu yüzden ihracatta önemli bir avantajımız var. 2020'ye yönelik beklentilerimiz daha yüksek. Şu anda üretimimizin yüzde 65 civarını ihraç ediyoruz."

"2020'nin genel itibarıyla iyi olmasını bekliyoruz"

On Mart Makine Genel Müdürü Oktay Naçar da üretim geçmişlerinin 1995'e kadar uzandığından bahsederek, "Gıda, kimya, boya, kozmetik, süt gibi sektörlere yönelik dolum, etiketleme ve kapak kapatma makineleri üretiyoruz. Dünya genelinde 19 ülkeye ihracat yapıyoruz. Tamamen yerli üretim bir markayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de üretilen makinelerin, Avrupa standartlarının dahi üzerinde bir kalitede olduğunu vurgulayan Naçar, şunları kaydetti:

"Pasta sektöründe ciddi bir açık olduğunu keşfettik. Yabancı markalar bu alanı domine ediyorlardı. Hemen mühendislerimiz bu alana yönelik çalışmalara başladı. Şu an donuk pasta yapan işletmelere yönelik ürettiğimiz makineler piyasada lider konuma ulaştı. 2018 ve 2019 bizim açımızdan oldukça verimli geçti. 2020'nin de genel itibarıyla iyi olmasını bekliyoruz."

"Türkiye, ürün işleme makinelerinde öncü konumda"

Karayeller Makine Müdürü Ulaş Kaygusuz ise soğuk pres yağ makinesi ve ürün işleme makineleri ürettiklerini, 70'den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirdi.

Tamamen yerli üretim yaptıklarına işaret eden Kaygusuz, "Fındık, fıstık, badem gibi kuru yemişlerin yağını çıkaran makineleri üretiyoruz. Dünyada ürün işleme makineleri sektöründe Türkiye öncü bir konuma sahip. Ürünlerimiz hem kaliteli hem de fiyat olarak muadillerinden daha uygun fiyatlara satılıyor. Bu alandaki fuarlar ürünlerimizi sergileme ve yabancı işletmelerle kontak kurma açısından bizlere avantaj sağlıyor." değerlendirmelerini yaptı.

(AA)

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