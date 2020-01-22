Dünya Ekonomik Forumu Genel Müdürü Sönmez: Türkiye'nin güçlenen stratejik konumu gelecekte ülkeyi daha cazip yapacak

  • Bist 100
    122747
  • Dolar
    5,9250
  • Euro
    6,5630
  • Altın
    296,3480
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Geliri artanın komşuluğu azalıyor Geliri artanın komşuluğu azalıyor
HSK'den 'FETÖ' açıklaması HSK'den 'FETÖ' açıklaması
65 yıllık evli çift aynı gün öldü 65 yıllık evli çift aynı gün öldü
Ramil Guliyev'in Rus eşi Ekaterina Zavialova döner aşeriyor Ramil Guliyev'in Rus eşi Ekaterina Zavialova döner aşeriyor
Hadise tarzı Hadise tarzı
Aybüke Pusat: Tektaşsız da mutluyum Aybüke Pusat: Tektaşsız da mutluyum
Diyabetli sayısında rekor kırdık Diyabetli sayısında rekor kırdık
İçişleri Bakanı Soylu Abdülkerim Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu İçişleri Bakanı Soylu Abdülkerim Çevik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Oğlak ikna edici, koç duygusal Oğlak ikna edici, koç duygusal
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, incelemelerde bulundu Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, incelemelerde bulundu
Tatlı krizine son veren formül Tatlı krizine son veren formül
Ihlamur tansiyona da çare olur Ihlamur tansiyona da çare olur
Iraklı göstericiler 9 vilayette yolları trafiğe kapattı Iraklı göstericiler 9 vilayette yolları trafiğe kapattı
Mide ağrılarının sorumlusu düzensiz beslenme Mide ağrılarının sorumlusu düzensiz beslenme
Kesilmeyen öksürük farenjit belirtisi Kesilmeyen öksürük farenjit belirtisi
Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Moody's: Küresel finansal koşullar ılımlı Moody's: Küresel finansal koşullar ılımlı
Toyota'dan 'araç geri çağırma' haberlerine ilişkin açıklama:Türkiye ve Avrupa'daki araçları kapsamıyor Toyota'dan 'araç geri çağırma' haberlerine ilişkin açıklama:Türkiye ve Avrupa'daki araçları kapsamıyor
İstanbul Büyükçekmece'de bir evde patlama yaşandı İstanbul Büyükçekmece'de bir evde patlama yaşandı
Çevreci muhtarın serasına intikam saldırısı Çevreci muhtarın serasına intikam saldırısı
Trump: Fed'in faiz oranlarını yükseltmesi erken verilmiş bir karar Trump: Fed'in faiz oranlarını yükseltmesi erken verilmiş bir karar
Serada ürettiği yosunu, 6 ülkeye ihraç ediyor Serada ürettiği yosunu, 6 ülkeye ihraç ediyor
Bakan Çavuşoğlu: AB, dışlayıcı, popülist ve korumacı politikaları terk etmeli Bakan Çavuşoğlu: AB, dışlayıcı, popülist ve korumacı politikaları terk etmeli
Bursa'daki otomotiv yan sanayi fabrikasında işçiler ayaklandı Bursa'daki otomotiv yan sanayi fabrikasında işçiler ayaklandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Ocak 2020 Çarşamba 16:31:28 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 16:32:38

Dünya Ekonomik Forumu Genel Müdürü Sönmez: Türkiye'nin güçlenen stratejik konumu gelecekte ülkeyi daha cazip yapacak

Dünya Ekonomik Forumu Genel Müdürü Sönmez, "Türkiye'nin ticari anlaşmalarla güçlenen stratejik konumu, önümüzdeki yıllarda ülkeyi daha da cazip hale getirecek." dedi.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Genel Müdürü Murat Sönmez, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci WEF toplantıları kapsamında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

WEF'in ilk defa 1973 yılında Davos Manifestosunu yayınladığını, bununla ilk kez bir kuruluşun "paydaşlar teorisi-paydaşlar kapitalizmi" kavramını geliştirdiğini belirten Sönmez, söz konusu kavramla şirketlerin sadece hissedarlarından daha geniş bir paydaş grubuna hizmet etmesi gerektiğinin ortaya konulduğunu anlattı.

"Davos Manifestosu'nun yenilenmesi"

Bu yıl WEF'in kuruluşunun 50. yılının kutladığını anımsatan Sönmez, "Dünyanın iklim krizi, ekonomik gerileme, hızlı teknolojik değişim ve değişen jeopolitik şartlardan kaynaklanan bir belirsizlik dönemine girdiği göz önüne alındığında, Davos Manifestosu'nun yenilenmesinin önemli olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Sönmez, iklim krizine karşı mücadele etmek, toplumsal eşitsizlikleri ve bölünmeleri gidermek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi sağlamak için "paydaş kapitalizmini" kurmayı hedeflediklerini anlattı.

Dünyanın "olağanüstü hal" yaşadığını hiç kimsenin inkar edemeyeceğini vurgulayan Sönmez, "Şimdi bir araya gelmezsek, bardağı taşıran son noktaya gelebiliriz. Forumun 2020 manifestosunun yayınlanmasının temel nedenlerinden biri buydu. Bununla 4. Sanayi Devrimi'nde şirketlere rehberlik etmek için etik ilkelere zemin hazırlanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sönmez, forumun her zaman toplumun bütün üyelerini sorumluluk üstlenmeye, şirketleri adil biçimde vergi ödemeye, yolsuzluğa tolerans göstermemeye ve insan haklarına saygı göstermeye çağırdığına dikkati çekerek, "Mevcut zorlu sınamalarla mücadele edilebilmesi için olumlu biçimde diyalog ortamının desteklenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Küreselleşmenin büyük zenginlik oluşturmakla birlikte zorluklar da ortaya çıkardığına işaret eden Sönmez, şunları söyledi:

"Son 20 yılda muazzam bir gelişme yaşadık. Yüz milyonlarca insan yoksulluktan kurtuldu, 1990'dan beri küresel GSYH'nın iki katına çıktığını gördük ve aynı zamanda ticaretin bu ekonomik büyüme için lokomotif görevi gördüğünü biliyoruz. İpek Yolu'ndan Silikon Vadisi'ne kadar, fikirler ve ürünler her zaman dünyada akıp durdu. Sanayi devrimi küreselleşmenin ilk üç dalgasını sürükledi. Şimdi dördüncüdeyiz... Artan biçimde jeopolitik rekabet görüyoruz. Bunun kriz ve çatışmaları artırmasına neden olmamasını sağlamalıyız."

Ticaretle barış

Küreselleşmenin durdurulmaması ancak geliştirilmesi gerektiğini savunan Sönmez, "Ticaret bir silah değildir. Ticaret, kazan kazan biçimde yapılırsa barış inşa edilebilir." diye konuştu.

Türkiye'nin Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan, dünyanın tam merkezinde, her zaman çok önemli bir konuma sahip olduğuna işaret eden Sönmez, şunları kaydetti:

“Türkiye'nin coğrafi konumu önemli avantajlar sağlamaktadır. Ülke, 1,5 milyar insana ve 20 trilyon dolardan fazla ekonomiye sadece 4 saatlik bir uçuş mesafesinde. Türkiye, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği içerisindedir. Türkiye'nin aynı zamanda 27 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşmaları bulunuyor. Bu, toplam 1 milyar kişilik bir pazara doğrudan erişim anlamına geliyor.

Türkiye'nin ticari anlaşmalarla güçlenen stratejik konumu, önümüzdeki yıllarda ülkeyi daha da cazip hale getirecek. Bu ülke için büyük bir fırsattır. Eğer Sanayi 4.0 doğru şekilde uygulanırsa Türkiye'nin potansiyeli daha da büyük olacaktır."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ