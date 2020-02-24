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24 Şubat 2020 Pazartesi 08:31:08 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 09:20:15

Düğünlere de sigorta dönemi başladı! Her 10 düğünden 2’si iptal ediliyor

Evlenecek çiftler hazırlıklara çoktan başladı ancak bunların arasına sigortayı da almalarında fayda var. Çünkü herhangi bir afet, acı olay, kaza gibi sebeple iptal edilen, ertelenen düğünlerde pastadan takıya ve hatta misafirlere kadar her şey sigorta altına alınıyor...

Yaz aylarında yoğunlaşan düğünler için hazırlıklar çoktan başladı. Evlenmek isteyen çiftler düğün mekânından gelinliğe, ev eşyasından davetlilere yapılacak ikramlara kadar birçok detayla uğraşıyor ama hiç beklenmedik sebeplerle düğünler iptal edilebiliyor. Gelinin ya da damadın gecikmesi, bazen bir kaza, bir afet, acı bir olay sebebiyle düğünler iptal ediliyor. Üstelik iptal edilen düğün sayısı hiç azımsanacak gibi değil. Veriler Türkiye’de yaklaşık 550 çiftin nikâh masasına oturduğunu gösteriyor. Fakat planlanan her 10 düğünden 2’si, yani yüzde 20’si iptal ediliyor. Düğün iptal edildiğinde de başta düğün mekânlarına verilen kaparo olmak üzere birçok harcama boşa gidiyor. İşte sigorta şirketleri, hayatta yaşanabilecek birçok riskte olduğu gibi, düğünün iptali riskine karşı da tarafları ve hatta davetlileri güvence altına alıyor.

AYRILIĞA SİGORTA YOK

Düğünlerin iptaline ilişkin olarak akla ilk gelen gelin ve damadın ayrılması. Sigorta şirketleri, öngörülemeyen pek çok aksiliğin iptale sebep olduğunu söylüyor ancak gelin ve damadın ayrılması risk kapsamına alınmıyor. Bunun dışında herhangi bir doğal afet, düğün mekânıyla ilgili ortaya çıkan sorunlar, çiftin gıda zehirlenmesi sebebiyle hastaneye yatması, düğün konvoyunun trafik kazası geçirmesi, gelin ya da damadın askerlik ya da meslekle ilgili bir zorunluluk sebebiyle göreve çağrılması, kişilerin psikolojisinin bozulması, kötü hava şartları sebebiyle düğün mekânına ulaşamama, kutlamalar sırasında kaza ya da ölüm yaşanması, davetliler arasında yaralamalı, ölümlü kavgalar, takıların kaybolması gibi sebeplerle iptaller yaşanabiliyor. 

Neler sigorta kapsamında?


Sigorta ile gelinlik, damatlık, düğün pastası, alyanslar, çiçekler, düğün hediyeleri ve davetlilerin hediyeleri güvence altına alınıyor. İşte düğün iptal sigortasının kapsamı...

¥ Düğünün yapılacağı mekânın kullanılamaz hâle gelmesi,
¥ Gelinin, damadın ya da yakın akrabalarının vefatı, hastalığı,
¥ Resmî görevli veya nikâh memurunun düğün törenine katılamaması,
¥ Gelin, damat ya da ebeveyninin veya davetlilerin yarısının kötü hava şartları nedeniyle yetişememesi,
¥ Gelin ya da damadın beklenmeyen iş yeri ataması nedeniyle düğünün iptal edilmesi hâlinde tören giysileri, gelinlik, çiçekler, müzik, yiyecek içecek servisi, konaklama gibi hizmetler için yapılan masraflar,
¥ Düğün tarihinden önceki 2 ay içinde gelinlik kaybolur ya da hasar görürse, eski hâline gelmesi, yenisinin alınması ya da kiralama bedeli,
¥ Düğün hediyelerinin düğün sahibi ya da yakın akraba emanetindeyken zarar görmesi, çalınması, 
¥ Evlilik yüzükleri düğünden 7 gün öncesinden başlamak üzere teminat altına alınırken, düğüne gelenlere verilecek hediyeler de güvencede.
¥ Gelin, damat ve akrabaların ölüm ya da sürekli sakatlık masrafları teminat altına alınıyor, teminat tören süresince geçerli oluyor.

(Türkiye Gazetesi)

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