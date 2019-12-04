Düğmeye basıldı! Devletten 62 milyon liralık destek

Proje çerçevesinde verilen eğitimler neticesinde çobanların sertifika sahibi “sürü yöneticisi” olmalarıyla statülerinin iyileştirilmesi, sosyal güvence altına alınmaları, emeklilik ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri sağlanıyor. Söz konusu çalışmalarla, 2018’de 65 ilde sürü yöneticisi istihdam eden 5 bin 372 işletmeye 26,8 milyon lira, bu yıl 67 ilde 7 bin 39 işletmeye 35,2 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Böylece çoban istihdamı sağlayan işletmelere toplam 62 milyon lira destek verildi. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik 5 bin lira olan çoban istihdamı desteğinde hayvan sayısının bu sene 200’den 100 başa indirildiğini hatırlatarak, yetiştiricilerin büyük çoğunluğunun küçükbaş varlığının 100 baş civarında olduğunu söyledi. Çelik, küçükbaş hayvancılığın Türkiye’nin vazgeçilemez teminatı olduğunu belirterek “Daha fazla işletmenin çoban istihdamı desteği almasıyla küçükbaş hayvancılıkta Tarım Orman Şûrasında belirlenen hedeflere daha hızlı ulaşacağız. Verilen her destek üreticimizin problemlerini çözmeye yardımcı oluyor” dedi.

(Türkiye Gazetesi)