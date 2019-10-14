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DTÖ'den ABD'ye Airbus için ek tarife onayı DTÖ'den ABD'ye Airbus için ek tarife onayı

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14 Ekim 2019 Pazartesi 14:39:56 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 14:40:30

DTÖ'den ABD'ye Airbus için ek tarife onayı

DTÖ'nün ara buluculuk makamı, ABD'nin, Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB'ye 7,5 milyar dolar ilave gümrük vergileri uygulamasını resmi olarak onayladı.

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) ara buluculuk makamı, ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü Avrupa Birliği'ne (AB) 7,5 milyar dolar ilave gümrük vergileri uygulamasını onayladı.

DTÖ'nün 164 üyesinden oluşan ara buluculuk makamı, ABD'nin AB ve Airbus üreten İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya'ya karşı Airbus'ı desteklemeleri ile ilgili 7,5 milyar dolar ilave gümrük vergileri uygulamasına resmi olarak izin verdi. Söz konusu onayın bir formalite olduğu belirtiliyor.

DTÖ, 7 Ekim'de, ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB'ye 7,5 milyar dolar ilave gümrük vergileri uygulamasına onay verirken, AB, misilleme tehdidinde bulunmuştu.

Öte yandan, ABD ile AB arasında son dönemde yaşanan gerilimlere "kritik" havacılık sektörünün de dahil olması, iki taraf arasında ticaret savaşı beklentisini yükseltmişti.

Dünyanın en büyük uçak üreticisi firmalar olan ABD merkezli Boeing ile Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya ve Hollanda ortaklığındaki AB şirketi Airbus, birbirlerini yasa dışı kamu desteklemeleri almakla itham ediyor.

Boeing ve Airbus, DTÖ yapısı içinde sektörde haksız rekabet edildiği gerekçesiyle birbirine karşı hukuki süreç yürütüyor. ABD, Avrupa ülkelerinin Airbus firmasına sağladığı teşviklerin yasa dışı olduğunu, AB ise ABD'nin Boeing'e sağladığı vergi imtiyazları ile şirketle yapılan askeri sözleşmelerin hukuki olmadığını öne sürüyor.

(AA)

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