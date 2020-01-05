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05 Ocak 2020 Pazar 15:07:10 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 15:08:53

DSİ mühendis alımı ne zaman? DSİ mühendis alımı başvuru şartları neler?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü mühendis alımı yapıyor. Alıma başvurmak isteyen adaylar, alım sürecini araştırıyor. DSİ mühendis alımı ne zaman? DSİ mühendis alımı başvuru şartları neler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak sorgulatılıyor. Müdürlük sayfasında yayınlanan DSİ Mühendis Alımı Sınav İlanına göre, başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvurular 8 Ocak 2020 tarihi saat 10.00 da başlayacak. Detaylar haberimizde...

DSİ mühendis alımı ne zaman? DSİ mühendis alımı başvuru şartları neler? merak ediliyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, bünyesine 35 mühendis alımı yapıyor. Mühendis kadrosuna, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, “07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği” çerçevesinde 10 Şubat 2020 tarihinde yapılacak uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacak. DSİ mühendis alımı başvuru ve sınav ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN.

DSİ MÜHENDİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular; 8 Ocak 2020 tarihi saat 10.00 da başlayacak, 17 Ocak 2020 tarihi saat 24.00 de sona erecek.

DSİ MÜHENDİS ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzalı olarak Genel Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur. Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday kendi branşındaki il sayısı kadar tercih yapabilecektir. Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacağından şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

DSİ MÜHENDİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak.
c) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

DSİ MÜHENDİS ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Uygulamalı sınav, 10 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.  Uygulamalı sınava çağrılacak adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve saati ile ilgili bilgiler 22 Ocak 2020 tarihinde www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara elektronik ortamda bildirimde bulunulacaktır.

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