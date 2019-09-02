Dövizle kredi çekenler için önemli karar! Yargıtay davanın reddine karar verdi

  • Bist 100
    97425.1
  • Dolar
    5,8021
  • Euro
    6,3764
  • Altın
    283,0690
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
1 PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu 1 PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu
Cesur anne Hacire Akar'ın diğer oğlunu Kandil’de infaz etmişler Cesur anne Hacire Akar'ın diğer oğlunu Kandil’de infaz etmişler
Arda Turan'dan büyük fedakarlık Arda Turan'dan büyük fedakarlık
Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı
F.Bahçe, Ben Arfa için transferin bitimine saatler kala bir girişimde daha bulunacak F.Bahçe, Ben Arfa için transferin bitimine saatler kala bir girişimde daha bulunacak
Küçük Halil 12 bin lira bulamazsa duyamayacak Küçük Halil 12 bin lira bulamazsa duyamayacak
Trabzonspor'un genç kalecisi, Kadıköy'de devleşti Trabzonspor'un genç kalecisi, Kadıköy'de devleşti
Rıdvan Dilmen: Abdülkadir Ömür’e Monaco 22 milyon Euro bonservis verdi Rıdvan Dilmen: Abdülkadir Ömür’e Monaco 22 milyon Euro bonservis verdi
Mısır Lübnan'ın güneyindeki gerilimi azaltmak için devrede Mısır Lübnan'ın güneyindeki gerilimi azaltmak için devrede
Dorian kasırgası Bahamalar'da etkili oluyor Dorian kasırgası Bahamalar'da etkili oluyor
Ayder'de salıncaklar kaldırıldı Ayder'de salıncaklar kaldırıldı
Trabzonspor, Süper Lig'de 15 maçtır yenilmiyor Trabzonspor, Süper Lig'de 15 maçtır yenilmiyor
Sağlık Bakanlığı doktor atama başvuruları saat kaça kadar yapılır? Sağlık Bakanlığı doktor atamaları ne zaman 2019? Sağlık Bakanlığı doktor atama başvuruları saat kaça kadar yapılır? Sağlık Bakanlığı doktor atamaları ne zaman 2019?
Keçi kıl kırkımı şöleni Keçi kıl kırkımı şöleni
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1.5 daraldı Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1.5 daraldı
Ankara’da toplu taşıma ücretlerinin ardından suya da zam yapılması gündemde Ankara’da toplu taşıma ücretlerinin ardından suya da zam yapılması gündemde
Dövizle kredi çekenler için önemli karar! Yargıtay davanın reddine karar verdi Dövizle kredi çekenler için önemli karar! Yargıtay davanın reddine karar verdi
Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Manisa’da film gibi kaçırma operasyonu! Polisle çatıştılar... Manisa’da film gibi kaçırma operasyonu! Polisle çatıştılar...
Aboubakar kontrolleri temiz çıkarsa bugün Beşiktaş'a imza atacak Aboubakar kontrolleri temiz çıkarsa bugün Beşiktaş'a imza atacak
İran'dan AB'ye gözdağı: Üçüncü adım daha güçlü olacak! İran'dan AB'ye gözdağı: Üçüncü adım daha güçlü olacak!
Hasan Ali Galatasaray maçıyla dönüyor Hasan Ali Galatasaray maçıyla dönüyor
Falcao'ya ilk karşılama Muslera'dan: Hoş geldin kaplan Falcao'ya ilk karşılama Muslera'dan: Hoş geldin kaplan
Volkan Demirel kararını bugün açıklayacak Volkan Demirel kararını bugün açıklayacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:47:01 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:48:41

Dövizle kredi çekenler için önemli karar! Yargıtay davanın reddine karar verdi

Yıllardır hayalini kurduğu daireyi almak için dövize endeksli kredi çeken tüketici, bir süre sonra mahkemeye başvurarak kredinin TL üzerinden yeniden uyarlanmasını istedi. Davada son noktayı koyan Yargıtay, davacının başlangıçta seçme özgürlüğü varken TL yerine döviz bazında kredi kullandığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerektiğine hükmetti

Bir tüketici daire alabilmek için özel bir bankadan 128 bin 500 CHF (İsviçre Frangı) bedelli konut kredi sözleşmesi imzaladı.

Dövizde meydana gelen yükselme nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan tüketici, kredi sözleşme şartlarının yeniden uyarlanması ve Türk Lirası üzerinden ödenmesine karar verilmesini istedi.

Bankanın reddettiği tüketici, talebini 3. Tüketici Mahkemesi’ne taşıdı. Davacı, yargılama sürecinde kredi borcunun tamamen ödendiğini, davanın konusuz kaldığını bildirdi. Davalı banka avukatı, sözleşmenin uyarlama şartlarının oluşmadığını savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme, kredi borcunun tamamı ödendiğinden davanın konusuz kaldığından bahisle esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verdi. Davanın açılmasına davalının sebebiyet verdiğinden bahisle de davalı aleyhine yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedildi. Hüküm, davalı tarafından temyiz edildi.

Hukukta sözleşmeye bağlılık (Ahde Vefa-Pacta Sund Servanda) ve sözleşme serbestliği ilkelerinin kabul edildiğine dikkat çeken Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, sözleşmelerin bu ilkelere göre, sözleşme yapıldığı andaki gibi aynen uygulanması gerektiğine hükmetti.

Kararda; ’’Eş söyleyişle, sözleşme koşulları borçlu için sonradan ağırlaşmış, edimler dengesi sonradan çıkan olaylar nedeni ile değişmiş olsa bile, borçlu sözleşmedeki edimini aynen ifa etmelidir. Ancak bu ilke özel hukukun diğer ilkeleriyle sınırlandırılmıştır. Sözleşme yapıldığında karşılıklı edimler arasında mevcut olan denge sonradan şartların olağanüstü değişmesiyle büyük ölçüde tarafların biri aleyhine katlanılamayacak derecede bozulabilir. İşte bu durumda sözleşmeye bağlılık ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmak adalet, hakkaniyet ve objektif hüsnüniyet kaidelerine aykırı bir durum meydana getirir hale gelir.’’ denildi.

"Tüketici dövizi tercih etmiştir"

Kararda, dövizle borçlanmayı tüketicinin tercih ettiğine vurgu yapıldı. Kararda şöyle denildi: ’’Dava konusu olayda davacının başlangıçta seçme özgürlüğü varken TL yerine döviz bazında kredi kullandığı, bir başka deyişle serbest iradesiyle kredi türünü belirlediği ortadadır. Ülkemizde zaman zaman ekonomik krizlerin vuku bulduğu ve bu bağlamda dövizle borçlanmanın risk taşıdığı da toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından bilinen bir olgudur. Davacının, bu riski önceden öngörebilecek durumda olmasına rağmen dövizle kredi kullanma yolunu tercih etmiştir. Buna göre işlem temelinin çökmesinden bahsetmenin olanaklı olmadığı, bununla birlikte, eldeki davanın, kredi sözleşmesinin üzerinden belirli bir zaman geçtikten sonra açılmış olması da nazara alındığında, sözleşmenin davacı tarafından benimsendiğinin kabulü gerekir. Bu nedenle belirtilen tüm hususlar birlikte değerlendirildiğinde dava konusu olayda uyarlama koşullarının bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Diğer yönden, kural olarak he dava, açıldığı tarihteki fiili ve hukuki sebeplere ilişkin koşullara göre hükme bağlanır. Yargılama sırasında kredi borcunun tamamen ödenmiş olması davanın konusuz kaldığı anlamına gelmez. Hal böyle olunca, mahkemece, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Temyiz olunan hükmün davalı yararına bozulmasına hükmedilmiştir.’’.

(İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ