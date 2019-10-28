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28 Ekim 2019 Pazartesi 10:42:44 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 10:43:14

Dolar/TL 5,7630 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 5,7630 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 5,7630 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçe hafta dalgalı bir seyir izleyen ve 5,72 - 5,87 aralığında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 5,7748'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 5,7630 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 6,3890, sterlin/TL yüzde 0,05 artışla 7,3910 seviyesinde işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1080 ve dolar endeksi yatay bir seyirle 97,83 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının perşembe günkü Enflasyon Raporu sunumunun piyasaların odağında olacağını belirtti.

Bugün öğlene kadar açık olacak ve 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatiline girecek olan piyasalarda düşük işlem hacimlerinin görüleceğini ifade eden analistler, ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’yi Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirmesinin ardından jeopolitik risklerdeki azalışın devam ettiğini dile getirdi.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, toptan eşya stokları ve Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,73'ün destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ifade eden analistler, 5,80'in direnç konumuna geldiğini bildirdi.

(AA)

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