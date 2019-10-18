Dolarda sert düşüş! O seviyenin altını gördü

Dolar kurunda dün gün boyunca kararsız hareketler yaşanmıştı. Güne 5.88'den başlayan dolar/TL 5.88-5.91 aralığında hareket etti. Akşam saatlerinde ise tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetle yapacağı görüşmeye çevrildi.

Bu görüşmelerin sonunda taraflar Kuzey Suriye'ye yönelik anlaşmaya vardı ve Barış Pınarı Harekatı'na 5 gün ara verildi. Barış Pınarı Harekatı'nın beklenenden kısa ve az maliyetli olacağına yönelik beklenti artarken, 'anlaşma' açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılıklı verdiği sıcak mesajlar ABD-Türkiye ilişkilerinde iyileşmeye işaret etti.

HABER AKIŞI ETKİLİ OLABİLİR

Bu sebeplerle görüşmeler başladığında 5.90 seviyesinde seyreden dolar/TL yapılan açıklamanın ardından hemen 5.83'e geriledi. Dolar/TL yeni güne ise 5.8140 seviyesinden başladı. Saat 8.40 itibarıyla 5.7929'a geriledi.

Bu arada 'anlaşma' açıklaması önce 6.59 seviyesinde bulunan euro/TL ise bu sabah itibarıyla 6.44'e düştü.

Bugün kurun seyrini etkileyecek önemli bir veri akışı olmayacak ancak ABD'de Kuzey Suriye'de verilen sözlerin yerine getirilmeye başlandığına dair gelebilecek muhtemel haber akışı kurun yönünü belirleyebilir.