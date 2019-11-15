Dolar yatay seyrediyor
Dolar kuru ABD ile ilişkilerde sorunlara yol açan konuların Trump ile yapılan zirvede netlik kazanamamasıyla nötr seyrini sürdürüyor. S-400 ve yaptırım gelişmelerini izlemeye devam edecek piyasaların içerideki ana gündem maddesi 12 Aralık'taki verilecek faiz kararı. Dışarıda ise Trump azil süreci ve ticaret görüşmeleri ağırlığını koruyor. 15 Kasım günü dolar/TL 5.7545'te
Hafta arası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında olumlu bir havada geçen görüşmeden, başta yaptırımlar olmak üzere çözüm bekleyen sorunlarda kamuoyuna yansıyan bir netlik olmaması nedeniyle dolar/TL'de nötr hava sürüyor.
Yeni bir gelişme olmadığı takdirde piyasaların gündemi Merkez Bankası'nın 12 Aralık'ta vereceği faiz kararı. Son 3 toplantıda beklentilerin üzerinde 1000 baz puan faiz indiren TCMB'nin bu toplantıda da beklentileri aşması ihtimal dahilinde.
Analistler bu durumun TL'de baskı yarattığını belirtse de CDS'lerin gerilemesi ve küresel görünümün de desteklemesiyle dolar/TL'de bir süredir devam eden dar bant hareketinin korunması bekleniyor.
15 Kasım günü dolar/TL 5.7545'ten başladı.
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