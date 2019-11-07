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07 Kasım 2019 Perşembe 09:20:46 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 09:22:05

Dolar yatay seyrediyor

Dolar/TL son birkaç gündür 5.75 civarında yatay seyir izlerken, piyasaların odaklandığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili belirsizlik ortadan kalktı. İki lider dün verimli bir telefon görüşmesi yaptıklarını vurgularken, Erdoğan 13 Kasım'da Washington'a gideceği teyit edildi. Öte yandan, 8-9 Kasım'da da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye gelecek. 7 Kasım sabahı dolar kuru 5.76 seviyesini koruyor

Dolar kuru haftaya yukarı yönlü başlamasının ardından 5.75 etrafındaki hareketini sürdürürken piyasaların merakla beklediği haber dün geldi.

Suriye ve terör meselelerinin yanı sıra ikili ilişkiler ve ticaret anlaşmalarının da görüşülmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süredir belirsizliğini koruyan olası ABD ziyareti netlik kazandı.

Salı günkü grup toplantısında ABD ziyaretine Trump ile yapacağı telefon görüşmesine göre karar vereceğini belirten Erdoğan, dün yapılan telefon görüşmesinin verimli geçtiğini belirtti. Donald Trump da Erdoğan ile "çok iyi bir telefon görüşmesi" gerçekleştirdiğini vurguladı ve iki tarafın 13 Kasım'da Washington'da bir araya gelmesi kararlaştırıldı. Görüşme öncesi ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Türkiye'ye gelerek temaslarda bulunacak.

Dolar/TL bu gelişmeler ışığında güne 5.76'dan başlıyor.

Hatırlanacağı üzere ABD Temsilciler Meclisi Ekim sonunda 1915'te Ermenilerle yaşanan olayları "soykırım" olarak tanıyan ve Suriye askeri operasyonu nedeniyle yönetimin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını öngören iki tasarıyı kabul etmiş, Türkiye bu kararlara sert tepki göstermişti.

Piyasalarda izlenecek ekonomik veriler arasında ise Hazine nakit dengesi öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sonrası ise ana gündem maddesi Merkez Bankası'nın aralık ayındaki son toplantısı olacak.

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