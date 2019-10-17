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17 Ekim 2019 Perşembe 23:43:46 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 23:47:03

Dolar-TL, Türkiye ile ABD'nin anlaşmasının ardından geriledi

Dolar/TL, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından düşüşe geçerek 5,8350 seviyelerinde işlem görüyor.

Döviz ve pay piyasaları Barış Pınarı Harekatı konusundaki gelişmeler ve ABD ile yürütülen diplomatik ilişkilerin etkisiyle hafta başından bu yana dalgalı bir seyir izledi.

Dolar/TL, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü ve heyetler arası görüşmeler öncesi 5,88-5,93 bandında işlem gördü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve 2 saat 40 dakika süren heyetler arası görüşmenin ardından yapılan açıklamada Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Açıklamanın ardından düşüşe geçen ve yaklaşık yüzde 2 değer kaybeden dolar/TL, 5,8168'e kadar gerilemesinin ardından saat 22.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 azalışla 5,8350 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 değer kaybıyla 6,4910, sterlin/TL 0,4 düşüşle 7,5170 seviyesinden alıcı buluyor.

New York'ta işlem gören iShares MSCI Turkey ETF'si ateşkes haberiyle birlikte yüzde 4 yükseldi ve 23,990 oldu.

Pay piyasalarında görüşmelere ilişkin olumlu beklentilerle son saatlerde alımlar güçlenirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,81 değer kazancıyla 94.896,23 puandan tamamladı.

Analistler, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmalarının TL varlıklar üzerindeki baskıyı ortadan kaldıracağını, TL varlıkların pozitif ayrışabileceğini ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,80'in altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 5,76'nın gündeme geleceğini dile getiren analistler, BIST 100 endeksinde de 95.500 - 96.500 seviyelerinin görülebileceğini kaydetti. 

(AA)

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