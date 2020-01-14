Dolar Merkez Bankası'nı bekliyor
Dolar yeni güne dünkü seviyesine yakın bir şekilde 5.8780'den başladı. Piyasalar Merkez Bankası'nın perşembe günü alacağı faiz kararını beklerken bugün gözler TÜİK'in açıklayacağı kasım ayı sanayi üretim verilerinde olacak
Geçtiğimiz hafta ABD-İran geriliminin savaşa dönüşmeyeceğinin anlaşılmasıyla 5.97'den 5.87'ye gerileyen dolar/TL'de bu hafta sakin bir seyir izleniyor.
Dünü 5.8675'ten kapatan dolar/TL yeni güne de 5.8780'den başladı.
Bu hafta Merkez Bankası'nın perşemebe günü alacağı faiz kararı beklenirken bugün gözler TÜİK'in açıklayacağı kasım ayı sanayi üretim verilerinde olacak.
Yurtdışında ise ABD ile Çin arasında yarın imzalanması beklenene 1. faz ticaret anlaşması bekleniyor. Burada atılacak imzaların yanında yapılacak karşılıklı açıklamalar iki ülke arasında devam eden sorunların geleceğine dair önemli bir fikir verecek.
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