Dolar kuru güne nasıl başladı?

Küresel piyasalarda Korona virüs satışları devam ederken yurt içinde de fiyatlar, küresel piyasalardaki gelişmelerle yön buluyor. Dolar/TL güne 6,31 seviyesinden başladı.Dün 7 liranın üzerini gören Euro/TL 7,08 seviyelerinde.

Uzmanlar, küresel piyasalarda, yeni tip corona virüs salgını endişeleri ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerle oynaklık ve varlık fiyatlarındaki sert dalgalanmaların sürdüğünü belirtti.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin endişelerin, ABD'nin Avrupa'dan gelecek uçuşları 30 gün süreyle askıya alması ve İtalya'da ticari faaliyetlerin durdurulmasıyla artarak devam ettiğini vurguladı.

Yurt içinde bugün yıllık bazda sanayi üretim verileri ve yıl sonu tüketici fiyat endeksi tahmini takip edilecekken yurtdışında ise sakin bir veri gündemi söz konusu.