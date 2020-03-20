Dolar kritik seviyenin üzerine tutundu

Dünya çapında hükümetler virüsün ekonomiye verdiği tahribatı en aza indirgemek için önlem paketleri açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 milyar TL'lik ekonomik paket açıklamasının ardından dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ekonomiye yönelik alınan tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs gelişmelerini yakından takip eden piyasalarda ise dün güne 6,52'den başlayıp gece en düşük 6,4679'u gören dolar/TL haftanın son işlem gününe 6,51 TL seviyesinde başladı.

Euro ise aynı dakikalarda 6,99 TL' den işlem görüyor.