Dolar kritik seviyenin hemen altında

TL’nin reel getirisinde gözlenen ve gözlenecek düşüşlerin para birimini savunmasız bırakabileceği endişeleri ve ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle TL geçen hafta dolar karşısında yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetmişti.

Kur dün de 5.95 civarında hareket etti. Bu sabah ise dolar güne 5,939 Tl, euro ise 6,5864 seviyesinde başladı.

Dün piyasada TCMB’nin düzenlediği yatırımcı toplantıları da takip edilirken katılımcılar bankanın verdiği mesajların son PPK toplantısına benzer olduğuna dikkat çektiler.