Dolar haftaya nasıl başladı? İşte ilk rakamlar

Merkez Bankası'nın, piyasaların beklentisine paralel olarak faizi 75 baz puan indirmesinin ardından aşağı yönlü hareketine yeni haftada da devam eden dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 5,89 seviyesinde başladı.

Euro/TL de 6,53 seviyesinde yer alıyor.

Analistler bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken yurt dışında da ABD piyasalarının Martin Luther King Jr.Günü nedeniyle tatil olduğunu belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,82'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, 5,95'in direnç olarak izleneceğini bildirdi.