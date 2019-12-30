Dolar haftaya nasıl başladı?
Geçtiğimiz hafta ağırlıklı olarak 5.94-5.95 aralığında seyreden dolar/TL yeni güne de 5.9491'den başladı
Dolar yurtdışındaki Noel tatili sebebiyle geçtiğimiz haftayı sakin geçirmişti. Dolar/TL ağırlıklı olarak 5.94-5.95 aralığında seyretmiş cuma gününü 5.9495'ten kapatmıştı.
2019'un son 2 gününe girilirken dolar yeni güne de 5.9491 liradan başladı. Yıla 5.27 seviyesinden başlayan dolar/TL mayıs ayında 6.20'ye dayanmıştı. Yılın son iki gününde kurun 6'nın altında kalıp kalmayacağı merak konusu.
Bugün TÜİK'in açıklayacağı aralık ayı Ekonomik Güven Endeksi takip edilecek.
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