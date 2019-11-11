Dolar haftaya hareketli başladı

  • Bist 100
    102936
  • Dolar
    5,7695
  • Euro
    6,3652
  • Altın
    271,5200
İstanbul
12 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sultangazi'de maaşını isteyen işçiye patronlarından dayak! Sultangazi'de maaşını isteyen işçiye patronlarından dayak!
Beşiktaş’ta Loris Karius rüzgarı esiyor Beşiktaş’ta Loris Karius rüzgarı esiyor
ASELSAN denizlerde 'fersah fersah' ilerliyor ASELSAN denizlerde 'fersah fersah' ilerliyor
Fenerbahçe ve Beşiktaş genç yetenek avında Fenerbahçe ve Beşiktaş genç yetenek avında
İmamoğlu intikam atamalarına devam ediyor İmamoğlu intikam atamalarına devam ediyor
DSİ 500 personel alımı yapıyor: DSİ 500 personel alımı şartları neler? DSİ 500 personel alımı yapıyor: DSİ 500 personel alımı şartları neler?
Caner Erkin'den Abdullah Avcı'ya şok tepki Caner Erkin'den Abdullah Avcı'ya şok tepki
Fenerbahçe Emre Kılınç transferini bedavaya bitirebilir Fenerbahçe Emre Kılınç transferini bedavaya bitirebilir
ABD ordusu YPG/PKK'yla petrol için ortak devriye yapıyor ABD ordusu YPG/PKK'yla petrol için ortak devriye yapıyor
Antalyaspor'dan Bülent Korkmaz hakkında flaş açıklama Antalyaspor'dan Bülent Korkmaz hakkında flaş açıklama
Evde kilitli kalan çocukları itfaiye kurtardı Evde kilitli kalan çocukları itfaiye kurtardı
PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı! Teslim olan terörist itiraf etti PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı! Teslim olan terörist itiraf etti
2020 hedefi: 95 yeni kuyu 2020 hedefi: 95 yeni kuyu
Doçent çiftin iki çocuğuna tuzak: Böyle kandırdılar! Doçent çiftin iki çocuğuna tuzak: Böyle kandırdılar!
Bursa’da bin polisle şafak operasyonu Bursa’da bin polisle şafak operasyonu
İndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilir İndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilir
Irak’ta kaos bitmiyor! Ölü sayısı 300'ü aştı Irak’ta kaos bitmiyor! Ölü sayısı 300'ü aştı
Beyoğlu'nda erkek cesedi bulundu Beyoğlu'nda erkek cesedi bulundu
İTO Başkanı Şekip Avdagiç: Türkiye’nin yeni hamlesinde görevimiz başrol İTO Başkanı Şekip Avdagiç: Türkiye’nin yeni hamlesinde görevimiz başrol
Dolar haftaya hareketli başladı Dolar haftaya hareketli başladı
İstanbul Fatih'te kanlı infaz! İstanbul Fatih'te kanlı infaz!
Son dakika haberi: İstifa sonrası ülkelerden peş peşe açıklama! Tüm dünyaya protesto çağrısı Son dakika haberi: İstifa sonrası ülkelerden peş peşe açıklama! Tüm dünyaya protesto çağrısı
RTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarı RTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarı
Almanya'nın yeni Berlin Duvarı Almanya'nın yeni Berlin Duvarı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Kasım 2019 Pazartesi 08:13:49 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 08:14:28

Dolar haftaya hareketli başladı

Dolar, ticaret savaşında Trump'ın Çin'i yalanlayarak vergilerin tamamen geri çekilmeyeceğini söylemesi sığ piyasada kuru hareketlendirdi. Dolar/TL 11 Kasık'da 5.77 üzerini gördükten sonra 5.7670'e gevşedi. Piyasalarda bu hafta hem yoğun veri hem de haber akışı var. Gündemin en önemli maddesi Erdoğan ve Trump görüşmesi olacak. Aynı gün ABD'de Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları izlenecek.

Dolar kuru geçen hafta Fitch raporu ve enflasyon verileriyle iyimser ve sakin geçirdiği geçen haftanın ardından 11 Kasım haftasına hareketli başlıyor.

Hareketin nedeni ise ABD Başkanı Trump'ın geçen hafta Çin tarafından gelen tarifelerin geri çekileceğine dair açıklamaların aksine konuşması. Trump, vergilerin geri çekilmesine dair fikir birliğine varılmadığını söylerken, Çin'in ticaret savaşında uygulamaya alınmış olan tarifelerin kısmi olarak geri alınmasını istediğini ve tamamen kaldırmayacağını belirtti.

11 Kasım günü dolar sığ piyasada 5.77 üzerini gördükten sonra sabahın ilk saatlerinde 5.7670 TL'den el değiştiriyor. 

Hem içeride hem dışarıda yoğun haber ve veri akışının olduğu haftanın en önemli gündem maddesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde Trump ile yapacağı görüşme. Temsilciler Meclisi'nden geçen iki tasarının ardından iki ülke ilişkileri yeniden gerilirken liderlerin özellikle Suriye ve Halkbank davasına dair üzerine yapacağı görüşmeler kritik.

İçeride izlenen diğer gelişmeler ise mecliste yapılacak bütçe görüşmeleri, Hazine'nin yapacağı 5 ihale ve TÜİK'in açıklayacağı çeyreklik işsizlik verileri olacak.

11 Kasım günü dolar sığ piyasada 5.77 üzerini gördü, dolar karşısında yeniden 1.10'lara inen euro ise 6.3585 TL'den el değiştiriyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ