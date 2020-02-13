Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum

İdlib’de yaşanan gelişmeler ekonomi yönetiminin kuru frenlemek için aldığı ek önlemler piyasada dikkatle takip edilirken dolar/TL 6 seviyesinin üstünde işlem görüyor.

DOLAR - 6.0482(%0.05)

EURO - 6.5822(%0.09)

ALTIN - 306.038(%0.48)

Foreks anketinde Aralık ayı arındırılmış sanayi üretimi yıllık medyan tahmini yüzde 6,7, arındırılmamış sanayi üretimi medyan tahmini yüzde 7,5 artış yönünde oluştu. TÜİK verisi saat 10.00’da açıklanacak.

Öte yandan bankaların aldığı ücret ve komisyonlara sınır getiren Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.