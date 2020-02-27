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27 Şubat 2020 Perşembe 08:16:24 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 08:17:13

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar - euro kaç TL? 27 Şubat 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

Hafta başında 6,08 lira seviyelerine gerileyen dolar/TL, dünü 6,15 seviyelerinde kapattı. Kur bugün 6,16 lira seviyelerinde yer alıyor. Euro/TL ise 6,72 seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALARIN GÖZÜ KULAĞI KORONAVİRÜSTE

Piyasalar yurt içinde ve yurt dışında corona virüs gelişmelerini fiyatlamaya devam ediyor.

Küresel görünümde satış baskısı sürerken; Türkiye'de ise bir diğer önemli gündem maddesi olan İdlib konusunda gelişmeler takip ediliyor.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,05'in destek konumuna geldiğini belirten uzmanlar, 6,15'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde sakin bir veri gündemi olduğunu belirtti.

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