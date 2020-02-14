14 Şubat 2020 Cuma 10:07:45 | Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 10:08:27
Dolar güne nasıl başladı?
Dolar/TL, Suriye kaynaklı jeopolitik endişeler nedeniyle baskı altında kalmaya devam ederken, haftanın son işlem gününe, 6,04 seviyesinde başladı. Euro/TL ise 6,54'te yer alıyor.
Jeopolitik endişeler nedeniyle baskı altında kalan dolar/TL, haftayı 6 lira bandında geçiriyor.
Kur, dün 2019 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi kaydederek 6,06'nın üzerine çıktı.
Haftanın son işlem gününe dolar kuru, 6,04 seviyesinde başladı. Euro/TL ise 6,54'te yer alıyor.