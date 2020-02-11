Dolar güne nasıl başladı?

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 6,04'ün üzerini gören dolar/TL kuru, BDDK'nın swap hamlesi sonrası 5,98 seviyelerine kadar gerilerken bu sabah yeniden 6 liranın üzerine çıktı.

Dolar/TL 6,016 seviyesinde işlem görüyor.

BDDK dün para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 10'u ile sınırlandırılmasına karar verildiğini açıkladı.

İlgili limit 2018 ağustos ayından itibaren yüzde 25 olarak uygulanıyordu.

Euro/TL de yeni haftanın ilk işlem gününde 6,58 seviyesinden işlem görüyor.