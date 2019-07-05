Dolar güne hareketli başladı

Folar/TL, G-20 zirvesinin ardından S-400 meselesinde yumuşama ve bir formül üzerinde uzlaşılabileceği beklentisiyle başlayan gerilemesini sürdürüyor.

Seçimin sona ermesi ve Erdoğan - Trump görüşmesinin ardından 5.70 altına inen kur, enflasyondaki düşüş, FED'in parasal sıkılaşmaya son vermesi, dolar endeksinin düşmesi ve merkez bankalarının genişlemeye başlamasıyla gelişen ülkeler lehine pozitfi seyir sürüyor.

Analistler küresel risk iştahındaki artışla yüksek faiz sunan Türkiye'ye yönelik ise iştahın ve TL varlıklara talebin arttığını belirtiyor.

Dolar kuru, ABD piyasalarının kapalı olduğu dün itibarıyla nisan ayından bu yana ilk kez 5.60 altına indi ve 5.5909 ile kapandı. 5 Temmuz sabahı dolar kuru 5.61 seviyesinde dalgalanıyor.

(Habertürk)