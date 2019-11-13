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13 Kasım 2019 Çarşamba 08:10:54 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 08:11:47

Dolar, ABD'deki kritik görüşmeye odaklandı

Piyasalar, bugün Washington'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmeye odaklanırken dolar/TL, 13 Kasım günü 5.77 civarındaki yatay seyrini sürdürüyor. Erdoğan dünkü açıklamasında sisli havaya rağmen Trump ile sorunların çözüme kavuşturulması noktasında hemfikir olduklarını söylemişti. Günün bir diğer önemli gelişmesi ise Trump'ın azil süreci ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yarın yapacağı görüşmeye odaklanan piyasada dolar/TL 5.77 civarında sakin bir seyir izliyor.

Dün ABD'ye hareket eden Erdoğan, ziyaretinin ikili ilişkilerin içinden geçmekte olduğu sancılı bir dönemde gerçekleştirildiğini ancak sisli havaya rağmen Trump ile sorunların çözüme kavuşturulması noktasında hemfikir olduklarını söyledi.

Erdoğan, ABD temaslarında ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesini de enine boyuna konuşacaklarını belirtirken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun dünkü açıklamasında gündemdeki S-400 meselesi için "İki liderin kabul edilebilir ve uygulanabilir bir çözüm bulabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin Rus savunma sistemi S-400'leri satın alması ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonun ardından ABD kongresi ve zaman zaman Trump Türkiye'yi yaptırımlar ile tehdit etse de şu ana kadar herhangi bir yaptırım uygulamaya alınmadı. Ancak yaptırım riski ve ABD ile ilişkiler konusu piyasalarda endişelere, TL varlıklar üzerinde de genel olarak baskıya neden oluyor.

13 Kasım günü dolar kuru 5.77 TL seviyesinden işlem görüyor. 

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