Dolar fiyatları uzun sürenin ardından 5,60'ını gördü

Dolar kuru, beklentilerin biraz altında gelen enflasyon verisi sonrasında iki yönlü hareket etti. 5.60 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL gelen alımların etkisiyle tekrar 5.65 üzerini gördü. Dün kurda kapanış 5.6216 ile oldu. Bugün ise 5,60'ın altını gören dolar 5,59 seviyelerinden işlem görüyor.

Öte yandan, bireysel döviz alımında Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin (BSMV) binde 1'den 2'ye çıkarılmasının planlandığı ve Cumhurbaşkanı kararıyla bu oranın artırılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeye yönelik çalışmalar yapıldığı kaydedildi. Böylelikle yurtiçi yerleşiklerin dolarize olmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Gerçek kişilerin döviz tevdiat hesapları geçen hafta 1.4 milyar dolar artarak 115 milyar doları geçmişti.

GÖZLER 25 TEMMUZ'DAKİ PPK TOPLANTISINDA

Piyasalarda baz etkisiyle gerileyen enflasyonun ardından ana gündem Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'da yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısına çevirdi.

Dolar bu gelişmeler öncesi 4 Temmuz günü 5.59-5,60 seviyesinde, euro ise 6.35 seviyesinde işlem görüyor ve aşağı yönlü hareket söz konusu.

Habertürk