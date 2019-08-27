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27 Ağustos 2019 Salı 09:00:38 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 09:01:11

Dolar 5.80 üzerinde yatay seyrediyor

Dolar/TL, dün ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle oluşan küresel riskten kaçış eğiliminden dolayı Asya piyasalarında sert yükselse de kalıcı olmadı. Dün gece geç saatlerde 20 dakikadan kısa sürede yüzde 10'un üzerinde kayıp yaşayan TL sabah saatlerinde toparlandı ve dolar kuru 5.80 bandında hafif dalgalı bir seyir izledi. Dolar kuru 27 Ağustos sabahına 5.8282 ile başlıyor. Piyasalarda ticaret savaşı sıcaklığını koruyor. Türkiye için gündemde Suriye meselesi, jeopolitik riskler ve eylül ayındaki TCMB'nin faiz kararı var

Dolar/TL hafta başına 5.75 seviyesinde girmeye hazırlanırken ve ana gündem olarak Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole konuşmasındaki mesajları beklenirken ABD - Çin ticaret savaşının tırmanmasıyla piyasalar sarsıldı.

Trump'ın ABD şirketlerinin Çin'den çekilmesini istemesi, karşılıklı konan ek gümrük tarifeleri ve vergilerin daha artırılması, küresel büyüme göstergelerinin olumsuz seyretmesiyle risk iştahı düştü.

Yuanın spot piyasada son 11 yılın en düşük seviyesine gerilemesi, japon yenine kaçış ve TL'de zarar kes (stop loss) emirlerinin çalışmasıyla dolar/TL günün ilk saatlerinde 6.39'a kadar yükseldi. Tüm dünyada borsalar düştü.

Çin'in günlük dolar/yuan paritesini 7.05 ile beklenen yüksek tutmasıyla piyasalar rahatladı. Yatırımcılar ABD'nin Çin'den ithal ürünlerden aldığı gümrük vergilerini artırma açıklamasının ardından Çin'in ihracatçı şirketleri desteklemek için off shore piyasada 7.20'den dönen yuanın değer kaybına göz yumacağından endişe ediyorlardı.

Londra piyasasının da kapalı olmasıyla TL'deki hareket kalıcı olmadı. Reuters'a konuşan işlemciler gün içinde milyar dolar ile ölçülen hacmin TL'deki sert değer kaybında ancak milyon dolar ile özetlenebileceğini belirtiyor. Dün tatil olan Londra piyasası bugün açılıyor.

27 Ağustos günü doalr/TL 5.8282 seviyesinde, euro 6.45 üzerinde. Spot altın 1530 dolardan işlem görürken gram altın fiyatı 286, çeyrek altın 460 lira bandında.

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