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25 Eylül 2019 Çarşamba 09:22:44 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 09:39:30

Dolar 5.70 altında

Dolar/TL, piyasaya 5.73 üzerinde başlasa da ABD ve Türkiye arasında buzların erimeye başlaması ve ABD'nin gerek f-35 gerek patriotlar konusundaki s-400 şartlı teklifi, serbest ticaret anlaşmasına dönük adımlarla kur 5.70 altına gevşedi. Öte yandan, Trump'ın azil sürecinin başlaması ve DM'deki demeçleri sonrası küresel risk iştahında geri çekilme görülüyor. Dolar tevdiat hesapları ise 219 milyar dolar ile tarihi seviyelere geldi. 25 Eylül sabahı dolar 5.6970 seviyesinde

Dolar/TL haftaya 5.73 civarında başladıktan sonra ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik olumlu beklentilerle 5.70'in altına geriledi. Tahvil getirileri yönünü aşağı çevirdi.

TL gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer para birimi olurken, bankacılar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD temaslarının izlemeye devam ettiğini söylediler.

Cumartesi günü ABD'ye giden Erdoğan, temaslarına haftasonu başladı. ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşen  Erdoğan'ın Trump ile yapması beklenen ikili görüşmeyi ve bu görüşmeden Türkiye-ABD ilişkilerini etkileyecek konuları takip ediyor olacaklar.  

Dün gelen haberlere göre ABD'nin Türkiye'ye iki ülke arasındaki ticaretin 100 milyar dolara çıkarma hedefi kapsamında F-35 ve Patriot sistemlerini de kapsayan bir paket sunacağı belirtildi.

Habere göre ABD'nin teklifinin F-35, Patriot sistemi, çelik ve alüminyumda gümrük vergilerinin düşürülmesini ve serbest
ticaret anlaşmasını da kapsaması bekleniyor ancak geçen hafta dolar tevdiat hesapları ise 219 milyar dolar ile tarihi seviyelere geldi

Dolar/TL, 25 Eylül gününe 5.70 altında seviyelerden başladı ve 5.6970 TL'den el değiştiriyor. 

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