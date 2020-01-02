Dolar 2020 yılına nasıl başladı?
Yeni yılın ilk işlem gününde dolar/TL 5.95 civarında işlem görüyor. Piyasa yarın açıklanacak enflasyon verisini beklerken Meclis'te görüşülecek Libya tezkeresinin gelişmeleri de yakından takip ediliyor.
Dolar 2020 yılının ilk işlem gününde 5,9474 seviyesinde, euro ise 6,6657 bandında işlem görüyor.
Piyasalar yarın açıklanacak enflasyon verisini izleyecek. TÜFE’nin Kasım’dan itibaren baz etkisinin terse dönmesi sonrası Aralık’ta aylık %0.49 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise Kasım’daki %10.56’dan %11.56’ya yükselmesi bekleniyor.
Bu çerçevede önümüzdeki günlerde TCMB’nin faiz indirimlerine ne şekilde devam edeceği de piyasalar açısından önemli olacak.
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