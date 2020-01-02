Dolar 2020 yılına nasıl başladı?

Dolar 2020 yılının ilk işlem gününde 5,9474 seviyesinde, euro ise 6,6657 bandında işlem görüyor.

Piyasalar yarın açıklanacak enflasyon verisini izleyecek. TÜFE’nin Kasım’dan itibaren baz etkisinin terse dönmesi sonrası Aralık’ta aylık %0.49 artış göstermesi, yıllık enflasyonun ise Kasım’daki %10.56’dan %11.56’ya yükselmesi bekleniyor.

Bu çerçevede önümüzdeki günlerde TCMB’nin faiz indirimlerine ne şekilde devam edeceği de piyasalar açısından önemli olacak.