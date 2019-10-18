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18 Ekim 2019 Cuma 22:18:53 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 22:34:04

Dolar, 120 saat sonra ne olur? Özdemir o noktaya dikkat çekti

Barış Pınarı Harekatı’nın başarıyla yürüten Türkiye, ABD ile Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgenin teröristlerden '120 saatte' boşaltılması konusunda anlaştı. Türkiye ile ABD’nin 4 saat 20 dakikalık müzakeresi sırasında 5,93 seviyesine ulaşan Dolar/TL seviyesi anlaşmanın açıklanmasıyla 5,77’ye döndü. Konuyu Kahve Molası canlı yayınında değerlendiren 24 TV Ekonomi müdürü Sadi Özdemir, "120 saat sonrasında istediğimiz olursa, dolarda bu seviyesinin aşağısını görürüz. Bununla birlikte asıl hareketi borsa rekorlarında görürüz" yorumunda bulundu.

TM Dijital Haber Merkezi

Türkiye, sahada gösterdiği başarıyı dün masa başında 13 maddelik bir anlaşmayla tescilledi. Anlaşma ile başta dolar kuru olmak üzere finansal piyasalarda olumlu gelişmeler yaşanırken, terör örgütünün 120 saatlik çekilme sürecinin sonrasında piyasaların alacağı tablo merak konusu oldu. Konuyu canlı yayınlanan Kahve Molası programında değerlendiren 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, ‘Dolar bu sabah olumlu havanın etkisiyle 5,77’yi gördü. 120 saat sonunda istediğimizi alırsak daha aşağısını görürüz ama asıl rekorları borsada yaşarız” ifadelerini kullandı.

“FAİZ YÜZDE 13, BORSADA RALLİ”

Merkez Bankası’nın 24 Ekim’de Para Politika Kurulu toplantısını yapacağına dikkat çeken Özdemir, bugün faiz indirim sürecine dünden daha yakın olduğumuzu ifade etti. 120 saat sonunda Türkiye’nin istediği tablo oluşması halinde Merkez Bankası’nın faiz indirimi konusunda daha istekli olacağını belirten Özdemir, “Bu süreçte yıllık yüzde 13 faiz oranını görebiliriz” değerlendirmesinde bulundu. Borsanın güne alımlarla başladığını belirten Özdemir, bugün 100 bine yakın bir kapanış yaşayacağımızı, 120 saatlik sürecin olumlu devamında borsanın ralli yaşayacağını ifade etti.  

ÇİN, SON 30 YILIN EN DÜŞÜK BÜYÜMESİNİ YAŞADI

Aynı yayında Çin’den gelen büyüme rakamlarını değerlendiren Sadi Özdemir, “ABD’nin başlattığı ticaret savaşı nedeniyle büyümesi düşüyor.” yorumunda bulundu. “Bu kavga olmasaydı da Çin büyümesi düşecekti” mesajı veren Özdemir, “Çin’in rekabete aykırı sübvansiyonlarını sürdürmesi mümkün değildi. ABD’nin ticaret savaşı süreci hızlandırdı” dedi. “Çin yüzde 10 büyümeye alışmış bir ülke” hatırlaması yapan Özdemir, “Bunu artık sürdüremez, en büyük pazarı ABD duruma ‘Bir dakika’ demiş durumda. İlginç olan şu; Bu kavga yüzünden Almanya ekonomisi yavaşlamış durumda. Almanya bugün itibariyle 2020 büyümesini %1 civarında aşağı yönlü revize etmiş durumda ” bilgisini verdi.

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