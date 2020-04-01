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01 Nisan 2020 Çarşamba 07:03:24 | Son Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 07:04:06

DOKA, Kovid-19 ile mücadele için 6 milyon lira destek verecek

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, tarafından "Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" başlatıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansından (DOKA), yapılan yazılı açıklamada, programın, bölgenin ve ülkenin Kovid-19 salgını ile mücadelesine katkı sağlamak, yayılımın en aza indirilmesi ve kontrol altına alınması, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması amacıyla başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, salgının olumsuz sosyo ekonomik etkilerinin hafifletilmesinin de hedeflendiği programın toplam bütçesinin 6 milyon lira olduğu vurgulandı.

Program ile Kovid-19 salgınıyla mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin destekleneceğine dikkat çekilen açıklamada, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmalarının yapılması ile salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamaların geliştirilmesinin de amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, proje başvurularının Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden 30 Nisan 2020 tarihine kadar yapılabileceği aktarıldı.

(AA)

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