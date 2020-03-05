Doğu Anadolu'nun şubat ayındaki ihracat artışı Türkiye ortalamasını geçti

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca şubat ayında yapılan ihracattaki artış, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,3'le yüzde 2,3 olan Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, şubat ayında birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 171 ülkeye ürün gönderildi.

Geçen yıl şubat ayında 145 milyon 115 bin dolar ihracat yapan DAİB'in bu yılki şubat ihracatı, yüzde 6,3 artarak 154 milyon 264 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sanayi, tarım, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında artış



Söz konusu ayda en fazla ihracat artışı, sanayi, tarım, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe oldu.

Geçen yıl şubat ayında sanayi ürünlerinde 113 milyon 469 bin dolarlık, tarımda 24 milyon 147 bin dolarlık ürün satan DAİB üyesi firmalar, 2020'nin ikinci ayında sanayide yüzde 3,74'lük artışla 117 milyon 712 bin dolarlık, tarımda ise yüzde 28'lik artışla 30 milyon 956 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Şubat ayında madencilik sektörünün ihracatı ise 5 milyon 595 bin dolar oldu.

Şubat ayında en çok ihracat yapılan sanayi ürünlerinde ilk sırayı 20 milyon 376 bin dolar ile makine sektörü alırken, bunu 17 milyon 406 bin dolar ile kimya, 16 milyon 780 bin dolar ile hazır giyim sektörü izledi. Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinden ise söz konusu ayda yüzde 22'lik artışla 12 milyon 819 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Tarım ürünleri ihracatı kapsamında ise şubat ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 3 milyon 84 bin dolar, yaş meyve ve sebzeden 6 milyon 537 bin dolar, meyve sebze mamullerinden 3 milyon 666 bin dolarlık gelir elde edildi.

En fazla ihracat Irak'a yapıldı



Birliğin şubat ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 41 milyon 45 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı. Bu ülkeyi 9 milyon 941 bin dolar ile Almanya, 9 milyon 266 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 8 milyon 119 bin dolar ile İran ve 5 milyon 543 bin dolar ile Hollanda takip etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu Üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatta rekor artışların devam edeceğini söyledi.

Şubat ayında birlik üyelerinin 171 ülkede ihracat bayrağını dalgalandırmayı başardığını ifade eden Tanrıver, şunları kaydetti:

"Yeni yılın ikinci ayında gerçekleştirilen ihracat artışı memnuniyet verici. Şubat ayı ihracatımız yüzde 6,30 artarak yüzde 2,3 olan Türkiye ihracat ortalamasının üzerine çıktı. İhracattaki artıştan çok mutluyuz. DAİB olarak bu zor koşullara rağmen üyelerimizin daha yeni pazarlara ve daha fazla ülkeye ihracat yapabilmesi anlamında yoğun çalışıyoruz. Daha etkin çalışıp ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz."

(AA)