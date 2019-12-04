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04 Aralık 2019 Çarşamba 11:27:50 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 11:28:32

Doğu Akdeniz'de sondaja devam edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2020'de Doğu Akdeniz'de yürütülen sondaj çalışmalarına devam edecek, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasına odaklanacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2020 bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Komisyonda yapılan sunumlarla bakanlıkların 2019 yılı çalışmaları ve 2020 hedefleri ayrıntılı olarak kamuoyuna açıklandı. Bütçe üzerinde TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler 9 Aralık'ta başlayacak. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2019'da birçok hedefini hayata geçirdi. Yılın 10 ayında elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 64 ile rekor kırdı.

Ekim sonu itibarıyla elektrikte kurulu güç 91 bin 70 megavata ulaşırken, bunun 44 bin 258 megavatı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu. Bu ay itibarıyla Türkiye'deki toplam elektrik üretim santrali sayısı da 8 bin 112 olarak kayıtlara geçti.

Doğal gaz ve petrolde çalışmalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gazda kesinti ve kısıntı yaşanmaması amacıyla arz güvenliğine yönelik yatırımlarına devam etti.

Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak ve Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin de yüzde 30 ortağı olduğu Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) Avrupa bağlantısı 30 Kasım'da gerçekleştirildi.

Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattında da çalışmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla 8 Ocak 2020'de İstanbul'da yapılacak törenle hattın açılması bekleniyor.

Türkiye'de petrol potansiyelinin ortaya çıkarılması için ocak-eylül döneminde 117 petrol arama, üretim ve tespit kuyusu açıldı ve toplam 250 bin metre sondaj yapıldı.

Potansiyeli yüksek sahalarda arama, sondaj ve üretim faaliyetlerini aralıksız sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, şubatta Trakya'da Batı Çeltik ve Batı Değirmenköy sahalarında yaklaşık 3 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfedildiğini açıklamıştı.

Doğu Akdeniz'de sondajlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından tahsis edilen ruhsat sahalarında uzun soluklu arama ve sondaj faaliyetlerine devam ediyor.

Bakanlık, "Varsa bulacağız" mottosuyla hareket eden, Fatih ve Yavuz sondaj gemileriyle Doğu Akdeniz'de aramaların devam ettiğini ve 22 Kasım'da dördüncü sondajın yapılmaya başlandığını duyurdu.

Bölgede hidrokarbon kaynaklarının bir gerginlik değil, barış ve istikrar unsuru haline gelmesini isteyen Bakanlık, milli gemilerle 2020'de 5 kuyu açarak petrol ve doğal gaz aramacılığında aktif bir strateji izleyecek. Denizlerde hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında 2023'e kadar 26 sondaj yapılmasını planlıyor.

Gelecek hedefleri

Bakanlık, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Paris İklim Anlaşması'nda yer alan bazı belirsizliklerin giderilerek daha adilane bir düzen sağlanması için girişimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim tesislerinin artışı sayesinde 2023'e kadar toplam 18 milyon tonun üzerinde emisyonun engellenmesi hedefleniyor.

"Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında madencilik sektörüne de odaklanan Bakanlık, bu sektörde 2023'te 10 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.

Dünya bor pazarının yüzde 59'una hakim olan Eti Maden aracılığıyla çalışmalarını sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bor madenciliğinden bor kimyasalları üretimine geçiş yaparak değişim sürecini başlattı.

İleri teknoloji bor ürünlerine geçiş ve katma değeri yüksek stratejik bir yapıya ulaşan Türkiye, bu doğrultuda, milli savunma açısından önemli olan bor karbür üretim tesisinin temelini ekimde Balıkesir'de attı.

Bazı kıymetli madenlerin ham olarak düşük bedellerle yurt dışına çıkarılmasının önüne geçmek için kritik ve stratejik madenlerin yurt içinde işlenmesi şartıyla uç ürünlere dönüştürülmesini sağlamak için bir model geliştirildi. Bu kapsamda istihdamın artırılarak sektörün büyümesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Bakanlık, 2023'te Akkuyu nükleer güç santralini de devreye almayı hedefliyor.

(AA)

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