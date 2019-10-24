Doğalgazda haksız tahsilata son
Dağıtıcılar artık, sayaç arızalıymış’ diyerek, geriye dönük 5-10 yıllık fatura çıkaramayacak. EPDK’dan Arıza durumlarında en fazla bir yıllık borç yansıtılabilir denildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, doğalgaz dağıtım sektörüne yönelik iki önemli kurul kararı yürürlüğe girdi. Bu kapsamda alınan karar doğrultusunda, doğalgaz sayaçlarının arızalanması halinde, tüketicilere geriye dönük en fazla 1 yıl süreyle borç çıkarılabilecek. Sayacın daha uzun süreyle bozuk olduğunun tespit edilmesi durumunda dahi dağıtım şirketi 1 yıldan fazla borç tahakkuk ettiremeyecek.
MUAYENe RAPORU ŞART
Sayaçların arızalı olduğunun tespiti, dağıtım şirketinin inisiyatifine bırakılmayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya bakanlıkça akredite edilmiş yetkili istasyonların muayene raporları arızanın tespitinde esas alınacak.
GAZ KAÇAĞINA YAPIŞTIRICI!
EPDK, bazı firmaların gaz kaçaklarını kapatmak için Japon yapıştırıcısı kullandığını tespit etti. Bu firmaların sertifikalarını iptal eden EPDK, yönetmelikte yaptığı değişiklikle bir yıl içerisinde sertifika almasının önünü kesmiş oldu.
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