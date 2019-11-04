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04 Kasım 2019 Pazartesi 15:34:57 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 15:37:23

Doğal gaz ve petrolde 5 deniz sondajı yapılacak

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) deniz ruhsat sahaları dahil olmak üzere petrol ve doğal gazda 2020'de 5 deniz sondajı yapacak.

"2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda yer alan enerji ve madencilik sektörü planlarına göre, Türkiye'nin elektrik talebinin 2020'de 329,6 milyar kilovatsaate yükseleceği hesaplanıyor. Bu yılki elektrik talebinin ise 315,2 milyar kilovatsaat olacağı tahmin ediliyor.

Elektrik üretiminde 2019'da yüzde 29,5 olarak öngörülen doğal gazın payının, 2020'de yüzde 27,2'ye düşeceği öngörülüyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının ise 2020'de yüzde 36,4'e çıkması bekleniyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payını artırma hedefleri kapsamında, yeni bir model olarak uygulanmaya başlanacak mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projelerine ilişkin çalışmaların yürütülmesi planlanıyor.

Madencilik ihracatı 5,2 milyar dolara yükselecek

Türkiye'deki görünür linyit rezervinin de 19,3 milyar tona yükseleceği hesaplanıyor.

Elektrik üretiminde yerli kömürün kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde Eskişehir-Alpu, Trakya-Ergene, Afyon- Dinar, Afşin-Elbistan ve Karapınar-Ayrancı sahalarında santral kurulmasına yönelik yapılacak ihaleler öncesinde kaynak ve rezerv raporları çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda 2020'de Eskişehir-Alpu sahasında rezerv belirleme ve geliştirmeye yönelik 60 bin metre sondaj yapılması hedefleniyor.

Ekonomiye kazandırılacak madencilik sahaları kapsamında, madencilik ihracatının 2020'de 5,2 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca bu artışlarla, madencilik katma değerinin gayrisafi yurt içi hasılaya oranının da yüzde 1,05'e çıkacağı tahmin ediliyor. Bu oran 2019 için yüzde 1,02 olarak tahmin edilmişti.

Doğal gazda yeni FSRU temin edilecek

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk ünitesinin 2023'te, diğer ünitelerinin ise birer yıl arayla 2026 sonuna kadar işletmeye alınması hedefleniyor.

Doğal gazda ise kaynak ve ülke güzergah çeşitliliğinin artırmak amacıyla yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) teslim alınarak test ve kabul işlemlerinin tamamlanması öngörülüyor.

Saros Körfezi'ndeki devreye alınacak FSRU'nun iletim şebekesine bağlantısı sözleşmesinin imzalanarak yapım çalışmalarına başlanması da program dahilinde bulunuyor.

Sondajlar tam gaz

Türkiye'nin, KKTC deniz ruhsat sahaları dahil olmak üzere petrol ve gazda 2020'de 5 sondaj yapılması planlanıyor. Bu kapsamda 3 bin kilometre iki boyutlu ve 20 bin 707 kilometre üç boyutlu sismik arama faaliyetlerinin sürdürülmesi hedefleniyor.

Program kapsamında kaya gazı ve metan gazında kapsamlı araştırma faaliyetlerinin yürütülerek bu alanda toplam 5 geleneksel olmayan kuyu açılması planlanıyor.

2020'de enerji sektörüne 13 milyar 864 milyon lira kamu yatırımı yapılması öngörülüyor. Böylece enerji, gelecek yıl ulaştırmadan sonra en fazla kamu yatırımının yapılacağı ikinci sektör olarak öne çıkıyor. Madencilik sektöründe ise yeni yılda 3 milyar 572 milyon lira yatırım planlanıyor.  

AA

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