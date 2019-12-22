DMW Başkanı Bozçelik: Ticaret, siyasetin üstündedir

Uluslararası Diplomatlar Birliği Genel Başkanı Ferhat Bozçelik, Alman siyasi partilerin davetlisi olarak 16-20 Aralık tarihlerinde Almanya’ya ziyaret gerçekleştirdi. SPD, CDU ve Yeşiller Partisi’nden temsilcilerle görüşen Bozçelik, “Yaptığım görüşmelerde, ekonomik ilişkilerimizin canlandırılmasının önemi bir kez daha net bir şekilde ortaya koyuldu. Ticaret, siyasetin üstündedir. Ticari alanda el ele verirsek, siyasi alanda da ilişkiler güçlenir.” dedi.

Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW&EADI) Genel Başkanı Ferhat Bozçelik, Alman SPD (Sosyal Demokrat Partisi), CDU (Hristiyan Demokrat Birliği) ve Yeşiller Partisi’nin resmi davetlisi olarak Almanya’ya gitti. 16-20 Aralık tarihlerinde gerçekleşen ziyarette, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkileri ve dünyadaki gelişmeler ele alındı.

İlk görüşmenin yapıldığı İran kökenli SDP Milletvekili Danial İlkhanipour, “Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. İş birliği köprülerini her zamankinden daha güçlü kurmalıyız.” diye konuştu.

“TÜRKİYE, ALMANYA VE AB ÜYESİ ÜLKELERİN TİCARETİNİ DESTEKLİYORUZ”

Bozçelik, ikinci görüşmesinde CDU Milletvekili ve Ekonomi Kurulu Başkanı David Erkalp ve Yeşiller Partisi Milletvekili Murat Gözay ile bir araya geldi.

Davit Erkalp, şunları kaydetti:

“Eğitim alanında Türkiye ile iş birliği yapabiliriz. Biz AB eğitim programlarını Türkiye’de yapmak istiyoruz. Bu programlar çok önemli. Belediyeler, üniversiteler, STK’lar hatta şirketlerle bile eğitim programları geliştirebiliriz. Türkiye bu programlardan faydalanmalı. Bu konuda DMW&EADI ile birlikte çalışabiliriz. Ayrıca Türkiye, Almanya ve AB üyesi ülkelerin iş insanları bir araya gelmeli ve ticaret yapmalıdır. Biz bunu destekliyoruz.”

“TÜRKİYE’NİN AB İÇİN ÖNEMİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ

Yeşiller Partisi Milletvekili Murat Gözay ise, “Türkiye, AB’nin önemli bir parçasıdır. Bunu hiçbir ülke göz ardı edemez. İlişkilerin eğitim ve ekonomik alanda güçlenmesi gerekir.” açıklamasında bulundu.

Bozçelik, Almanya temaslarında Ekonomi İnovasyon ve Altyapı Müsteşarı Dr. Torsten Sevecke ve CDU Milletvekili Martina Köppen ile de bir araya geldi.

“TİCARET, SİYASETİN ÜSTÜNDEDİR”

Bozçelik, Almanya temaslarına ilişkin yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Almanya’da üç siyasi partinin milletvekilleri ile bir araya geldim. Yaptığım görüşmelerde, ekonomik ilişkilerimizin canlandırılmasının önemi bir kez daha net bir şekilde ortaya koyuldu. İş insanlarımız karşılıklı olarak bir araya gelmeli ve ticaret yapmalı, yatırım fırsatlarını ve iş birliği olanaklarını değerlendirmeli. İş insanlarını bir araya getirecek toplantılar düzenlenmeli. Hatta Türk iş insanları Almanya’ya gelmeli. Başta Alman Parlamentosu olmak üzere, ticaret ve sanayi odalarını, iş dünyasıyla alakalı güçlü STK’ları ziyaret etmeli. Ayrıca Türkiye’deki belediyeler için önemli fırsatlar var. Başta eğitim olmak üzere, sosyal projeler, altyapı projeleri için ciddi hibe ve fonlar vardır. Özellikle eğitim için çok önemli imkanlar var. Belediyelerimizi de Almanya ve AB’ye bekliyorlar ve hatta davet ediyorlar. Kardeş belediye kavramını ve iş birliğini artıralım diyorlar. Ticaret, siyasetin üstündedir. Ticari alanda el ele verirsek, siyasi alanda da ilişkiler güçlenir.”