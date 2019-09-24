  • Bist 100
    101883
  • Dolar
    5,6854
  • Euro
    6,2570
  • Altın
    277,8910
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş'ta başkanlık için ilk aday Hürser Tekinoktay Beşiktaş'ta başkanlık için ilk aday Hürser Tekinoktay
Ahmet Haluk Dursun'un ismi Ahlat'ta yaşatılacak Ahmet Haluk Dursun'un ismi Ahlat'ta yaşatılacak
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken BM paylaşımı Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken BM paylaşımı
Juventus kulüp tarihine geçecek transferin peşinde Juventus kulüp tarihine geçecek transferin peşinde
Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor
Beşiktaş'ın yeni transferleri kayıpları oynuyor Beşiktaş'ın yeni transferleri kayıpları oynuyor
İşte PKK'nın iğrenç yüzü: Sen kadınsın, beni anlayacağını umuyorum İşte PKK'nın iğrenç yüzü: Sen kadınsın, beni anlayacağını umuyorum
İşte PKK'nın iğrenç yüzü: Sen kadınsın, beni anlayacağını umuyorum İşte PKK'nın iğrenç yüzü: Sen kadınsın, beni anlayacağını umuyorum
ESK bazı ürünlerini ihraç şartıyla satışa çıkaracak ESK bazı ürünlerini ihraç şartıyla satışa çıkaracak
Mustafa Cengiz tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi Mustafa Cengiz tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi
Enerji tesislerinin güvenliği için 'erken uyarı' önemli Enerji tesislerinin güvenliği için 'erken uyarı' önemli
Kuşadası Limanı'na 3 dev gemi birden yanaştı Kuşadası Limanı'na 3 dev gemi birden yanaştı
H&M giyim mağazalarında TİS imzalandı H&M giyim mağazalarında TİS imzalandı
Yunanistan'da Thomas Cook'un iflasıyla 50 binden fazla turist mahsur kaldı Yunanistan'da Thomas Cook'un iflasıyla 50 binden fazla turist mahsur kaldı
Gelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara Gelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara
Diyarbakır hazır giyim Şanlıurfa ayakkabı üssü olacak Diyarbakır hazır giyim Şanlıurfa ayakkabı üssü olacak
İsrail'de 'İran İHA'larla saldıracak' endişesi İsrail'de 'İran İHA'larla saldıracak' endişesi
KGF 'bölge temsilcilikleri' kuracak KGF 'bölge temsilcilikleri' kuracak
Kraliyet ailelerinin incir tercihi Ege'den Kraliyet ailelerinin incir tercihi Ege'den
Trakya'nın 'tek şehir hastanesi' yükseliyor Trakya'nın 'tek şehir hastanesi' yükseliyor
Hürser Tekinoktay kimdir? Hürser Tekinoktay kaç yaşında, nereli? Hürser Tekinoktay kimdir? Hürser Tekinoktay kaç yaşında, nereli?
Kulüpler Birliği'nde süreç nasıl işleyecek? Kulüpler Birliği'nde süreç nasıl işleyecek?
Mardin'de ele geçirilen teröristlere ait bilgisayarda korkunç bilgiler ele geçirildi Mardin'de ele geçirilen teröristlere ait bilgisayarda korkunç bilgiler ele geçirildi
Loris Karius performansıyla kendini affettirdi Loris Karius performansıyla kendini affettirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Eylül 2019 Salı 15:00:32 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 15:01:25

Diyarbakır hazır giyim Şanlıurfa ayakkabı üssü olacak

Teşvik uygulamasında yapılan değişiklik sayesinde Diyarbakır'ın hazır giyim, Şanlıurfa'nın ise ayakkabı üssü olması yönünde önemli adım atıldı.

Teşvik uygulamasında yapılan değişiklik sayesinde Diyarbakır'ın hazır giyim, Şanlıurfa'nın ise ayakkabı üssü olması yönünde önemli adım atıldı.

İkinci el makine ve ekipmanların teşvik kapsamına alınmasıyla Doğu ve Güneydoğu'ya fabrikasını taşıyacaklara 5 yıl sigorta primi ile 10 yıl gelir vergisi stopaj desteği verilecek.

Bu sayede çok sayıda firmanın Diyarbakır Tekstilkent ile Şanlıurfa'daki Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi'ne fabrikasını taşıması bekleniyor.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, AA muhabirine, 2012 yılından bu yana yürürlükte olan teşvik uygulamasında Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın büyük avantaj sağlayan 6. bölgede yer aldığını anımsattı.

2 bin 60 girişimci yatırım teşvik belgesi aldı

Son 9 yılda Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 2 bin 60 girişimcinin yatırım teşvik belgesi aldığını aktaran Maral, bunların yaklaşık 11 milyar lira yatırım ve 95 bin istihdam taahhüt ettiğini söyledi.

Maral, her iki kentin Bakanlığın sunduğu destekler sayesinde yatırım için cazip hale geldiğini dile getirerek, bazı firmaların batıdaki fabrikalarını bölgeye taşımak için ikinci el makine ve ekipmanların da teşvik uygulamasına alınmasını talep ettiğini aktardı.

Firmaların ikinci el makine ve ekipman talebinin Bakanlıkça kabul edilerek, kısa süre önce bu konudaki düzenlemenin yürürlüğe konulduğunu vurgulayan Maral, şöyle konuştu:

"Düzenlemenin Diyarbakır'da Tekstilkent, Şanlıurfa'da ise Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi projelerinin devreye gireceği döneme denk gelmesi çok iyi oldu. Şanlıurfa'da ayakkabı üretimi için 13 fabrika binası yaptık. Girişimci sadece makinesini getirip, üretime başlayacak. Diyarbakır'da da 6 yıldır yapımı süren Tekstilkent için altyapı çalışmaları tamamlandı. Yatırımcılar uzun süredir bunu bekliyordu. Bu yasal değişiklik Diyarbakır'ın hazır giyim, Şanlıurfa'nın ise ayakkabı sektörünün yeni merkezi olmasını sağlayacak."

Sigortanın 889 lirasını devlet karşılayacak

Düzenlemeyle 2020 yılı sonuna kadar başvuru yapıp en az 100 kişi istihdam edeceklerin gelir vergisi stopajı, sigorta primi ve sigorta primi iş veren payı desteğinden faydalanacağını ifade eden Maral, "Destekle bir işçinin sigortasının işveren üzerindeki 985 liranın yaklaşık 889 lirasını devlet karşılayacak. Ayrıca yatırımcı 6. teşvik uygulamasının avantajlarından da faydalanmaya devam edecek." dedi.

Batıdaki firmalara avantajları anlatılacak

Hasan Maral, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun büyük çabası sonucu oluşturulan Diyarbakır Tekstilkent'in 10 bin, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in katkısıyla kurulan Şanlıurfa'daki Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi'nin ise 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını belirterek, "Her iki ildeki fabrikalar 2020 yılında faaliyete geçecek. Düzenlemenin girişimcilere sağladığı avantajı İstanbul, İzmir ve Bursa'da ziyaret edeceğimiz girişimcilere anlatacağız. Fabrikalarını Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya taşımalarını önereceğiz. Büyük talep olacak, yatırımcılar duydukça gelecek." diye konuştu.

"Çok sayıda firma fabrikasını Diyarbakır'a taşıyacak"

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı da Diyarbakır'ın sahip olduğu genç nüfus dolayısıyla yatırımcılar için çok uygun bir şehir olduğunu söyledi.

İstanbul'da artan maliyetler ve işçi bulma konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle firmaların Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yöneldiğine işaret eden Odabaşı, şunları kaydetti:

"Teşvik uygulaması, Diyarbakır'a yatırım yapan firmalara büyük avantaj sağlıyor. Bakanlığın aldığı bu karar bize büyük moral verdi. İkinci el makine ve ekipmanların da teşvik uygulamasına alınması bölgeyi daha da cazip hale getirdi. Bu karar aynı zamanda ikinci el makinelerin üretime katılmasını da sağlayacak. Son 2 yılda Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun desteğiyle Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi ve Tekstilkent de yatırım parselleri oluşturuldu. Kısa sürede çok sayıda firma fabrikasını Diyarbakır'a taşıyacak."

"Diyarbakır hazır giyimde öncü illerden biri olacak"

Jiber Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Oğurlu da bin 290 dekar alana kurulan Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde İstanbul'daki 20 firmanın fabrika kurmak için sözleşme imzaladığını dile getirdi.

Oğurlu, ikinci el makine ve ekipmanların da teşvik uygulamasına alınmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Kısa sürede hazır giyimde Diyarbakır'da büyük atılım olacak. İstanbul'daki yaşam koşullarının zorluğu nedeniyle işçiler artık memleketindeki işletmelerde çalışmayı tercih ediyor. Firmalar genç nüfustan dolayı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelmeye başlamıştı. Diyarbakır hazır giyimde öncü illerden biri olacak." şeklinde konuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ