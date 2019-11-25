Diyanet maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödeyecek

  • Bist 100
    105989
  • Dolar
    5,7453
  • Euro
    6,3290
  • Altın
    269,7510
İstanbul
14 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de terör saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de terör saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
DEAŞ'ın internet hesapları siber saldırılarla çökertildi DEAŞ'ın internet hesapları siber saldırılarla çökertildi
Barış Pınarı Harekatı bitti mi? Barış Pınarı Harekatı bitti mi?
Kremlin az önce açıkladı: Putin’in Türkiye’yi ocakta ziyaret etmesi planlanıyor Kremlin az önce açıkladı: Putin’in Türkiye’yi ocakta ziyaret etmesi planlanıyor
Lotodan 9.7 milyon sterlin kazanmıştı, şimdi kömürcüde çalışıyor... Lotodan 9.7 milyon sterlin kazanmıştı, şimdi kömürcüde çalışıyor...
Sanat tarihinin en büyük hırsızlığı Sanat tarihinin en büyük hırsızlığı
Fransa'da Islam Slimani şov devam ediyor Fransa'da Islam Slimani şov devam ediyor
Mert Günok, Avrupa'nın zirvesine çıktı! Mert Günok, Avrupa'nın zirvesine çıktı!
Başkan Erdoğan: Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir Başkan Erdoğan: Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir
Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile çıkışa geçti Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile çıkışa geçti
Galatasaray'da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri gönderiliyor Galatasaray'da bekleneni veremeyen Emre Mor, Celta Vigo'ya geri gönderiliyor
Emre Belözoğlu ile Gökhan Töre arasında gerginlik Emre Belözoğlu ile Gökhan Töre arasında gerginlik
Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk: Fırat Aydınus'un bir daha maçlarımızı yönetmesini istemiyorum Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk: Fırat Aydınus'un bir daha maçlarımızı yönetmesini istemiyorum
Japonya Başbakanı Abe'den Çin'e 'özgür ve açık Hong Kong' çağrısı Japonya Başbakanı Abe'den Çin'e 'özgür ve açık Hong Kong' çağrısı
Ankara’da S-400 testi! İşte ilk görüntüler Ankara’da S-400 testi! İşte ilk görüntüler
Almanya'da Berlin Şehitlik Camisi'ne bombalı saldırı tehdidi Almanya'da Berlin Şehitlik Camisi'ne bombalı saldırı tehdidi
MSB duyurdu: Barış Pınarı Harekatı bitti! Mayın ve EYP temizliği sürüyor MSB duyurdu: Barış Pınarı Harekatı bitti! Mayın ve EYP temizliği sürüyor
Kendisine tazminat davası açan Çağla Şikel'e Arto'dan sertt cevap: Kocasından alamadığı parayı benden alacak Kendisine tazminat davası açan Çağla Şikel'e Arto'dan sertt cevap: Kocasından alamadığı parayı benden alacak
Diyanet maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödeyecek Diyanet maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödeyecek
Enerji tesislerinin siber güvenliğinde yerlilik artıyor Enerji tesislerinin siber güvenliğinde yerlilik artıyor
Ana caddelerdeki hava kirliliği akciğer gelişimine ket vuruyor Ana caddelerdeki hava kirliliği akciğer gelişimine ket vuruyor
5 yıl kullanılan bir yatakta 10 milyon mite yaşıyor 5 yıl kullanılan bir yatakta 10 milyon mite yaşıyor
Müfit Can Saçıntı'dan Türk dizi film sektörüne övgü Müfit Can Saçıntı'dan Türk dizi film sektörüne övgü
Ankara’da S-400 testi! İşte ilk görüntüler Ankara’da S-400 testi! İşte ilk görüntüler

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Kasım 2019 Pazartesi 13:01:40 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 13:02:20

Diyanet maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödeyecek

ödeyecek Toplam 150 bin din görevlisinin maaş ve ücretlerinin, müftülüklerce belirlenecek komisyon tarafından hangi katılım bankası aracılığıyla ödeneceğine karar verilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 150 bin din görevlisinin maaşlarının faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödenmesi talimatını verdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın öncülüğünde faizle mücadele kapsamında personel maaşlarının katılım bankaları aracılığıyla ödenmesine yönelik çalışma tamamlandı.

Erbaş'ın talimatıyla hazırlık araştırmaların yapılması ve sürecin işletilmesi amacıyla bir süre önce Diyanet İşleri Başkanlığı merkez birimlerinden temsilcilerin yer aldığı yaklaşık 10 kişilik bir komisyon kuruldu.

Çalışmalarını 3 ay önce hızlandırıp faizsiz finans kuruluşlarının temsilcileriyle belli periyotlarda toplantı yapan komisyon üyeleri, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve üye 6 katılım bankasının temsilcileriyle toplantılan yaptı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından komisyon tarafından Erbaş'a sunulan raporda, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı personelinin maaş ve ücretlerinin faizsiz finans kurumları üzerinden ödenmesinin uygun olacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

İl müftülükleri tercihte bulunacak

Bunun üzerine Erbaş'ın imzasıyla il müftülüklerine gönderilen genelgede, 1 Kasım 2019'dan geçerli yapılacak kurum maaşı ödeme protokollerinde faizsiz finans kurumlarının tercih edilmesi istenildi.

Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 150 bini aşkın personelin maaş ve ücretleri, faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödenecek.

İl müftülükleri, halen devam eden kurum maaş ödeme protokollerinin sona ermesinin ardından maaş ve ücretlerin hangi banka aracılığıyla ödeneceğine karar vermek üzere bir komisyon kuracak.

TKBB üyesi katılım bankaları ihaleye katılabilecek

Birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi talebinde bulunulması halinde merkezde üst yönetici, taşrada ise söz konusu birimlerin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından görevlendirilen ilgili harcama yetkililerinden birinin başkanlığında kurulan komisyonda üç kişi yer alacak.

Komisyon, maaş ve ücretlerin ödeneceği bankayı birkaç ay içerisinde tespit edecek.

İl müftülükleri tarafından açılacak kurum maaş ödeme protokol ihalelerine TKBB üyesi katılım bankaları katılabilecek.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ