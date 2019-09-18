Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 2023 ihracat hedefi 500 milyar dolar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Hedefimiz 2023’te ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarmak." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2023 ihracat hedefinin 500 milyar ABD doları olduğunu bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hizmet İhracatçıları Birliği yönetimiyle ihracatımızın artırılması ve ticaretimizin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Hedefimiz 2023’te ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarmak." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, paylaşımında, Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Aycı ve beraberindeki heyetle olan fotoğraflarına da yer verdi.
(AA)
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