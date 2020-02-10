Dışa bağımlılığı bitirecek! Türkiye için bir ilk... Dev fabrika yükseliyor

Kurulduğu 1981 yılından itibaren Türkiye’nin askeri pil ihtiyacını karşılamak üzerine çalışmalarına devam eden ASPİLSAN Enerji A.Ş., bünyesindeki Ar-Ge çalışmaları ve yeni yatırımları aracılığı ile kapasitesini arttırıyor. Şirket, Türkiye’nin pil teknolojileri alanındaki dışa bağımlılığını sonlandırmayı hedefliyor.

Bu hedef doğrultusunda; T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR’in başkanlık ettiği ASPİLSAN 2017 yılı Olağan Genel Kurulu’nda, yatırıma yönelik sermaye artırımı yapılması ve Türkiye’deki ilk Lityum İyon Pil Üretim Tesisi’nin, ASPİLSAN bünyesinde kurulmasına karar verilmişti. Toplam 200 milyon TL’lik yatırım ile Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa faaliyetleri devam eden ASPİLSAN Lityum İyon Pil Üretim Tesisi’nin inşa faaliyetlerinin, Mayıs 2021’de tamamlanması ve Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığının sona erdirilmesi hedefleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının karşılanması başta olmak üzere; elektrikli araç bataryaları, uçak aküsü yeteneği ile sivil havacılık, batarya ihtiyacı bulunan elektrikli ev aletleri, UPS sistemleri, telekomünikasyon sistemleri, robotik sistemler gibi sivil sektör ve Türkiye açısından kritik önem arz eden enerji depolama sistemleri de bu yatırımın önemli kazanım hedefleri arasında bulunuyor.

Paylarının %98.32’si Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) ait olan ASPİLSAN’ın önemli müşterileri arasında; ASELSAN, ASELSAN-NET, Roketsan, TUSAŞ, TÜBİTAK, Meteksan Savunma ve Türk Silahlı Kuvvetleri bulunuyor.

(Haber7)