Dışa bağımlılığı bitirecek! Türkiye için bir ilk... Dev fabrika yükseliyor

  • Bist 100
    119958
  • Dolar
    6,0185
  • Euro
    6,5941
  • Altın
    303,8840
İstanbul
8 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Elazığ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor Elazığ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor
Burhaniye'de itfaiyeciler, mesaiye dua ile başlıyorlar Burhaniye'de itfaiyeciler, mesaiye dua ile başlıyorlar
Kızı dağa kaçırılan baba evladını terör örgütü PKK'dan almaya kararlı Kızı dağa kaçırılan baba evladını terör örgütü PKK'dan almaya kararlı
İstanbul ulaşımında en yüksek zam Adalar Hattı'na yapıldı İstanbul ulaşımında en yüksek zam Adalar Hattı'na yapıldı
Suriye'de Esed'a operasyon öncesi cemaatle namaz! Suriye'de Esed'a operasyon öncesi cemaatle namaz!
Diyarbakır annelerinden Fatma Bingöl: Hepimizin çocukları bir gün çıkıp gelecek Diyarbakır annelerinden Fatma Bingöl: Hepimizin çocukları bir gün çıkıp gelecek
Mardin'de PKK'lı teröristlere ait lav silahı ele geçirildi Mardin'de PKK'lı teröristlere ait lav silahı ele geçirildi
Çaldıran'da 'düzensiz göçmenlerin donduğu' ihbarı sonrası arama çalışması başlatıldı Çaldıran'da 'düzensiz göçmenlerin donduğu' ihbarı sonrası arama çalışması başlatıldı
Şişli'de 6 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu Şişli'de 6 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu
Trafik kazasında yaralanan Mehmet Özhaseki'nin sağlık durumu iyi Trafik kazasında yaralanan Mehmet Özhaseki'nin sağlık durumu iyi
Sınırdaki birliklere tank takviyesi yapıldı Sınırdaki birliklere tank takviyesi yapıldı
Başkan Erdoğan bilgi kirliliğini anlattı: Sosyal medya bu bakımdan tam bir çöplük Başkan Erdoğan bilgi kirliliğini anlattı: Sosyal medya bu bakımdan tam bir çöplük
Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü PKK/YPG, Afrin'de 8 sivili katletti, 7 sivili de yaraladı Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü PKK/YPG, Afrin'de 8 sivili katletti, 7 sivili de yaraladı
Görüntülenemiyor Görüntülenemiyor
Mahsun Kırmızıgül'ün "Adem Yarıcı" yalanı Mahsun Kırmızıgül'ün "Adem Yarıcı" yalanı
Mersin'de soba zehirlenmesi: 3 kişi hastaneye kaldırıldı Mersin'de soba zehirlenmesi: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Artvin’de kar fırtınası deniz üzerinden böyle geldi! İnanılmaz görüntüler Artvin’de kar fırtınası deniz üzerinden böyle geldi! İnanılmaz görüntüler
Artvin’de kar fırtınası deniz üzerinden böyle geldi! Artvin’de kar fırtınası deniz üzerinden böyle geldi!
ABD'nin Suriye Özel Temsilici Jeffrey çarşamba günü Türkiye'ye geliyor ABD'nin Suriye Özel Temsilici Jeffrey çarşamba günü Türkiye'ye geliyor
Büyükçekmece'de otomobildeki 2 kişiye silahlı saldırı Büyükçekmece'de otomobildeki 2 kişiye silahlı saldırı
Esenyurt'ta dehşet! Vurdu, başında bekledi Esenyurt'ta dehşet! Vurdu, başında bekledi
Türkiye'den Akıncı'nın sözlerine çok sert tepki: Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım Türkiye'den Akıncı'nın sözlerine çok sert tepki: Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım
Dışa bağımlılığı bitirecek! Türkiye için bir ilk... Dev fabrika yükseliyor Dışa bağımlılığı bitirecek! Türkiye için bir ilk... Dev fabrika yükseliyor
Japonya'yı sarsan koronavirüs açıklaması! Japonya'yı sarsan koronavirüs açıklaması!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Şubat 2020 Pazartesi 12:30:19 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 12:32:58

Dışa bağımlılığı bitirecek! Türkiye için bir ilk... Dev fabrika yükseliyor

Türkiye’nin önde gelen enerji firmalarından ASPİLSAN, gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla Türk savunma sanayii firmalarının ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Kurulduğu 1981 yılından itibaren Türkiye’nin askeri pil ihtiyacını karşılamak üzerine çalışmalarına devam eden ASPİLSAN Enerji A.Ş., bünyesindeki Ar-Ge çalışmaları ve yeni yatırımları aracılığı ile kapasitesini arttırıyor. Şirket, Türkiye’nin pil teknolojileri alanındaki dışa bağımlılığını sonlandırmayı hedefliyor.

Bu hedef doğrultusunda; T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR’in başkanlık ettiği ASPİLSAN 2017 yılı Olağan Genel Kurulu’nda, yatırıma yönelik sermaye artırımı yapılması ve Türkiye’deki ilk Lityum İyon Pil Üretim Tesisi’nin, ASPİLSAN bünyesinde kurulmasına karar verilmişti. Toplam 200 milyon TL’lik yatırım ile Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa faaliyetleri devam eden ASPİLSAN Lityum İyon Pil Üretim Tesisi’nin inşa faaliyetlerinin, Mayıs 2021’de tamamlanması ve Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığının sona erdirilmesi hedefleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının karşılanması başta olmak üzere; elektrikli araç bataryaları, uçak aküsü yeteneği ile sivil havacılık, batarya ihtiyacı bulunan elektrikli ev aletleri, UPS sistemleri, telekomünikasyon sistemleri, robotik sistemler gibi sivil sektör ve Türkiye açısından kritik önem arz eden enerji depolama sistemleri de bu yatırımın önemli kazanım hedefleri arasında bulunuyor.

Paylarının %98.32’si Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) ait olan ASPİLSAN’ın önemli müşterileri arasında; ASELSAN, ASELSAN-NET, Roketsan, TUSAŞ, TÜBİTAK, Meteksan Savunma ve Türk Silahlı Kuvvetleri bulunuyor.

(Haber7)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER