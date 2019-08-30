Dış ticaret açığı yüzde 61 azaldı

İthalat yüzde 18.3 düşüşle 116 milyar 918 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 61.4 azalışla 18 milyar 67 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84.5 olarak hesaplandı. İhracat, temmuzda ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.9 artarak 15 milyar 160 milyon dolara ulaştı, ithalat yüzde 8.5 düşüşle 18 milyar 351 milyon dolar olarak gerçekleşti.