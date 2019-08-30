30 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 22:56:20
Dış ticaret açığı yüzde 61 azaldı
Türkiye’nin ihracatı, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 2.7 artarak 98 milyar 852 milyon dolara çıktı.
İthalat yüzde 18.3 düşüşle 116 milyar 918 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 61.4 azalışla 18 milyar 67 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84.5 olarak hesaplandı. İhracat, temmuzda ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.9 artarak 15 milyar 160 milyon dolara ulaştı, ithalat yüzde 8.5 düşüşle 18 milyar 351 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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