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09 Kasım 2019 Cumartesi 10:01:09 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 10:04:35

Diplomatik başarı sonrası Rusya geri döndü!

Türkiye ile Rusya arasında diplomatik alanda yaşanan başarı ihracat ve turizme yaradı. Rusya'ya ihracatımız bu yılın 10 ayında %10,6 artıp 3,1 milyar $'a çıktı. Ocak-Ekimde 5,4 milyon Rus turist ağırlayan Antalya rekora koştu... Türkiye'den 27 sektörün mallarının ihraç edildiği Rusya'ya en fazla satış, 486,4 milyon dolarla yaş meyve ve sebze oldu.

Türkiye'nin Rusya ile diplomasi alanında yürüttüğü başarılı iş birliği ihracat rakamlarına yansırken, yılın 10 ayında söz konusu ülkeye gerçekleştirilen dış satım yüzde 10,6 artarak 3,1 milyar dolara ulaştı. Başta Suriye iç savaşına yönelik olmak üzere Türkiye'nin Rusya ile yürüttüğü başarılı diplomasi, iki ülkenin ekonomik alandaki iş birliğinin de artmasını beraberinde getiriyor. Bu kapsamda Türkiye'nin imza attığı en büyük projelerde de Rus ortaklar ön plana çıkıyor. Bunların başında S-400 savunma sistemleri, Türk Akım doğalgaz boru hattı projesi ve Akkuyu Nükleer Santrali geliyor.

İHRACAT 3 MİLYAR DOLARI AŞTI

Turizmden savunmaya, enerjiden gıdaya kadar birçok sektörde Rusya ile iş birliğinin meyvelerinden faydalanılıyor. Bu anlamda Türkiye ekonomisinin 2019'daki en büyük gücü ihracatta, Rusya'ya yapılan tutarın artması da dikkati çekiyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı, ocak-ekim döneminde 2018'in aynı sürecine kıyasla yüzde 10,6 artarak 3 milyar 93 milyon 168 bin dolara ulaştı. Rusya'ya geçen yılın 10 ayında 2 milyar 797 milyon 778 bin dolar düzeyinde ihracat gerçekleştirilmişti. Bu da geçen süreçte Rusya'ya dış satımın 295 milyon 168 bin dolar arttığını ortaya koydu.

27 FARKLI SEKTÖR MAL GÖNDERİYOR

Bu yılın 10 ayında Türkiye'den Rusya'ya 27 farklı sektörde ihracat gerçekleştirildi. Bu sektörler arasında yaş meyve ve sebze Rusya'ya en fazla ihracat yapan sektör olarak öne çıktı. Sektörün Rusya'ya ihracatı ocak-eylül döneminde 486 milyon 398 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. Yaş meyve ve sebzenin ardından Rusya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler; 449 milyon 589 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 351 milyon 718 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 241 milyon 973 bin dolarla da hazır giyim ve konfeksiyon şeklinde sıralandı. Aynı dönemde, Rusya'ya 241,1 milyon dolarlık makine ve aksamı, 223,9 milyon dolarlık tekstil, 163 milyon dolarlık demir ve demir dışı metal, 160,8 milyon dolarlık deri, 139,1 milyon dolarlık iklimlendirme ürünleri, 137,3 milyon dolarlık da elektrik-elektronik ihracatı yapıldı.

EN FAZLA ARTIŞ SAVUNMADA

Rusya'ya ihracatta, ocak-ekim döneminde, 2018'in 10 ayına kıyasla en fazla artışı savunma ve havacılık sanayi sektöründe yaşandı. Bu dönemde, savunma ve sanayi sektörünün Rusya'ya ihracatı neredeyse 3 katına çıkarak 5 milyon 513 bin dolardan 17 milyon 652 bin dolara ulaştı. Bu da yüzdesel olarak yüzde 220,2'lik artışa işaret etti. Savunma ve sanayi sektörünün ardından Rusya'ya ihracatta en fazla artışı yakalayan sektör yüzde 176,2 ile zeytin ve zeytinyağı oldu. Rusya'ya geçen yılın 10 ayında 725 bin dolarlık zeytin ve zeytinyağı satılırken, bu rakam 2019'un aynı döneminde 2 milyon doları aştı.

TÜM ZAMANLARIN TURİST REKORU

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya'da, bu yılın 1 Ocak-31 Ekim döneminde 5 milyon 414 bin 602 Rus turist ağırlanarak tüm zamanların rekoru kırıldı. Antik kentleriyle konuklarını tarihte yolculuğa çıkaran, deniz, kum ve güneşiyle büyüleyen, güzel koyları, kanyonları, mağaraları ve şelaleleriyle cazibe merkezi Antalya, milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Turistlerin ilk tercihleri arasında yer alan Antalya, ağırladığı konuk bakımından da rekorlarla anılıyor.

(Yeni Şafak)

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