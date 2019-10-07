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07 Ekim 2019 Pazartesi 16:32:01 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 16:33:28

Dijital Türkiye kullanıcı sayısı 44,2 milyona ulaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, '2018'de 40 milyon olan Dijital Türkiye kullanıcı sayısı bugün itibarıyla 44,2 milyona ulaştı' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dijital Türkiye Versiyon 1.0 kapsamında 7 bin 346 hizmet Dijital Türkiye kapısından sunulabilir kılındı. 2018'de 40 milyon olan Dijital Türkiye kullanıcı sayısı bugün itibarıyla 44,2 milyona ulaştı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Fuat Oktay başkanlığında, ilgili bakan yardımcıları ve bürokratların katılımıyla "Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Koordinasyon Toplantısı"nın sekizincisi düzenlendi.

Oktay, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlara en üst düzeyde nitelikli ve hızlı hizmet sunabilmek için Dijital Türkiye hedefine ulaşmayı titizlikle sürdürdüklerini belirtti.

Son 2 yıldır yürütülen çalışmalarla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en önemli yapı taşlarından biri olan bürokrasinin azaltılması ve kamuda işlerin şeffaf hale getirilmesini sağlayacak Dijital Türkiye sistemini iyi bir noktaya taşıdıklarını aktaran Oktay, bu sistemin tamamlanmasına ve daha da iyileştirilmesine yönelik kararlılıkla adım atmaya devam edeceklerini söyledi.

Bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan Dijital Türkiye Versiyon 1.0'ı planlanandan 6 ay erken tamamladıklarını anımsatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 sonu itibarıyla versiyon 1.1'deki hizmetleri de tamamlamış olacağız. Buna göre gerekli takvimlendirme yapıldı. Bakanlıklarımız ile ilgili kurumlarımız üzerine aldıkları sorumlulukları yerine getiriyorlar. Dijital Türkiye Versiyon 1.0 kapsamında 7 bin 346 hizmet Dijital Türkiye kapısından sunulabilir kılındı. 2018'de 40 milyon olan Dijital Türkiye kullanıcı sayısı bugün itibarıyla 44,2 milyona ulaştı. Ayrıca Dijital Türkiye Versiyon 1.1 kapsamında ise hali hazırda ilave olarak tanımlanan bin 144 hizmetten yüzde 57'si Dijital Türkiye kapısına entegre edilmiştir. Başlangıçta, vatandaşa sunulan toplamda yaklaşık 12 bin hizmet için 42 bin belge talep ediliyordu. Hizmet başına ortalama belge sayısı 3,5 idi. Bugün itibarıyla söz konusu oran 0,31'e düşmüş durumda. Hedefimiz sıfır belge."

Oktay, Dijital Türkiye'nin ilk versiyonunun tamamlanmasına katkı veren başta Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olmak üzere tüm bakanlıklar ve kurumlara teşekkür etti.

"Dijital Türkiye kapısının daha fazla kullanılmasını hedeflemekteyiz"

Bundan sonraki süreçte hizmetlerin entegrasyonunu aynı hızda devam ederken, çalışmaları bütünleşik hizmet sunumuna, daha güvenli ve etkin hizmet sunumuna taşıyacaklarını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ve özel sektörümüzün Dijital Türkiye kapısını daha fazla kullanmalarını ve memnuniyet derecelerini artırmayı hedeflemekteyiz. Aynı zamanda verilen hizmetlere ilişkin, yöneticilerin veriye dayalı karar almalarını sağlayacak raporlama sistemi üzerinde de çalışmalar devam etmektedir. Önemli bir proje olarak, hizmetlerin tek durak noktasından sunulabilmesine yönelik çalışmaları da Dijital Dönüşüm Ofisimizin koordinasyonunda belli bir noktaya getirmiş bulunuyoruz. Bu yılın sonunda pilot uygulamaya da geçmiş olmayı öngörüyoruz. Sosyal yardım başvuruları artık tamamen dijitalleştirildi. Başvuru süreçleri kolaylaştırıldı. KKTC'de sunulan hizmetlerin başta altyapı olmak üzere dijitalleştirilmesi konusunda da desteklerimiz ve tecrübe paylaşımlarımız da devam ediyor." Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı avantajlar sayesinde, asgari seviyede bürokrasiyle etkin hizmet veren idari yapıyı Dijital Türkiye platformunda katedilen aşamayla taçlandırdıklarını dile getiren Fuat Oktay, gelecek dönemde, tüm hizmet süreçlerinde sonuç ve verim odaklı bir anlayışla Dijital Türkiye'yi dönüştürmeye kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.

(AA)

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