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26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:02:23 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:03:24

Dijital İletişim Uzmanı Garakhanova: Dijital dönüşüm ihracat için olmazsa olmaz

Dijital İletişim Uzmanı Garakhanova, firmaların doğru dijitalleşme yöntemlerini kullanarak ihracatlarını yüzde 30 artırabileceğini belirterek, "İhracat için dijitalleşme olmazsa olmaz." dedi.

Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki firmaların ciddi bir kısmının mikro KOBİ'lerden oluştuğunu ve bunların dijitalleşme konusunda bazı sorunlar yaşadığını anlattı.

Türkiye'nin yoğun ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya, İtalya, Birleşik Krallık ve İspanya gibi Avrupa ülkeleri olduğunu hatırlatan Garakhanova, bu ülkelerin dijital teknolojileri sık kullandığını, Türk firmalarının da buna adapte olması gerektiğini belirtti.

Garakhanova, firmaların dijitalleşme için öncelikle internette bulunmaları gerektiğine dikkati çekerek, web-sitesi, arama motoru optimizasyonu, sosyal medya platformu üyelikleri ve e-ticaret sitesi kayıtlarının önemini vurguladı.

Aynı zamanda MEZO Dijital Yönetim Kurulu Başkanı olan Garakhanova, dijital teknolojilerin doğru kullanılması durumunda ulaşılabilecek kitlelerin çok daha geniş olduğunu kaydederek, "Çin, İngiltere, ABD gibi ülkeler dijital teknolojiler ile ihracatlarını çok yukarı taşıdılar. Türkiye'nin de dijitalleşme ile ihracatını yüzde 30 kadar artırabileceğini öngörüyoruz. Teknolojinin her anımızı sardığı bir dönemde ihracat için dijitalleşme olmazsa olmaz." diye konuştu.

Düşük bütçelerle mümkün

Firmaların dijitalleşmeye yönelirken uygun adımlar atması gerektiğini hatırlatan Nabat Garakhanova, şirketlerin internetteki varlıklarının Türkçe ya da İngilizce olmasının yeterli olmadığını, çok dilli ve hedef ülkelere göre düzenlenmiş formatta olmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Garakhanova, "Kendinizi ve ürününüzü çok doğru anlatmalısınız. İnternete açıldığınızda artık sadece Türk rakiplerle yarışmıyorsunuz, bu aşamada fotoğraflar ve içerik yönetimi çok mühim." ifadelerini kullanarak firmaların standart ve tekdüze ürün ve içeriklerden uzaklaşarak farklı bir çizgi ile rakiplerinden ayrılması gerektiğini bildirdi.

Çok düşük bütçelerle dahi dijitalleşmenin mümkün olduğunu izah eden Garakhanova, firmaların ücretsiz platformları ve yeni dijital reklam yollarını takip etmesinin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin özellikle mobilya, tekstil, elektronik, ağır sanayi ve yedek parça gibi alanlarda öncü ülke olduğunu hatırlatan Garakhanova, e-ihracatta bu sektörlerin ülke ekonomisine katkısının çok daha fazla olacağını söyledi.

Manav ve kasap da dijitalleşmeli

Nabat Garakhanova, KOSGEB, bakanlıklar ve ticaret odalarının bu alanda bazı çalışmalarının olduğunu fakat özellikle MÜSİAD ve TÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarına çok daha fazla iş düştüğünü belirtti.

Garakhanova, "Ticaret odaları ve sivil toplum kuruşları KOBİ'lere dijital anlamda destek sağlarlarsa bilinçlenme artacak ve firmalar cesaret bulacaklardır." diye konuştu.

Manav ve kasap gibi esnafların dahi dijital dünyada var olmak zorunda olduğunu öne süren Garakhanova, "Dünya dijital vatandaşlıktan bahsederken, bizim dijital mecralardan uzak durmamız düşünülemez." ifadelerini kullandı.

(AA)

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