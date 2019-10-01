Dezavantajlılar 'mesleki rehabilitasyon' ile toplumla bütünleşecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, malullük dolayısıyla iş yaşamının dışında kalanların çalışma hayatına geri dönmelerini sağlayacak ve çalışma hayatından dışlanan dezavantajlı kesimleri toplumla bütünleştirecek Mesleki Rehabilitasyon Uygulaması hayata geçirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Değişim Başlıyor" temalı Yeni Ekonomi Programı'nda (2020-2022) Bakanlık tarafından iş gücü ve istihdam ile gençlik ve toplum başlıkları altında yapılacak çalışmalara yer verildi.

Buna göre, İŞKUR tarafından Beceri Envanteri Projesi kapsamında ülke genelinde mesleki beceri envanteri çıkarılacak ve bu çerçevede eşleştirme hizmetlerinin beceri temelinde geliştirilmesi sağlanacak.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasıyla ilgili süreçler planlama ve tasarım aşamasından başlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Farklı kurumlarca toplanan verilerin tek bir veri tabanına aktarılmasına ve iş yerlerinden alınacak verilerin iş kazası ve meslek hastalıklarını önleme odaklı kullanılmasını temin edecek bir sistem geliştirilecek.

Malullük dolayısıyla iş yaşamının dışında kalmış kişilerin çalışma hayatına geri dönmelerini sağlayacak ve çalışma hayatından dışlanmış dezavantajlı kesimleri toplumla bütünleştiren, sosyal dışlanma riskini en aza indiren Mesleki Rehabilitasyon Uygulaması hayata geçirilecek.

Engelli ve yaşlıların bakım hizmetleri geliştirilecek



Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile Aile Bilgi Sisteminin entegrasyonu sağlanacak. Sosyal Yardım (+) dönemine geçilerek sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşların sosyal hizmet, istihdam, eğitim, sağlık gibi diğer kamu hizmetlerine erişimleri artırılacak.

Uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan engelli ve yaşlıların yaşadıkları ortamda desteklenerek evde bakım, gündüzlü bakım ve kısa süreli bakım hizmetleri geliştirilecek. Ayrıca yerel yönetimlerce bu alanda sağlanan hizmetlerin artırılması teşvik edilecek.

(AA)