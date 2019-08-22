Devre mülkçülere sıkı denetim

Tüketici federasyonlarının temsilcileri, devre mülk satışı yapan firmaların denetimine ilişkin hükümetten eylem planı talebinde bulundu. Sektörü inceleyen temsilciler 10 maddelik sonuç bildirgesi hazırladı. Bildirgedeki dikkat çeken maddeler şöyle:

Satıcı, 50 bin lira sermayeyle kurduğu şirket üzerinden milyon liralara varan haksız kazanç elde ediyor.

Tüketiciden keyfi olarak yıllık 300 ila 800 dolar bakım-tadilat aidatı talep ediliyor.

Ödemelerini yapamayan tüketicilere icra takibi yapılmakta ve aidat borçları ileri sürülerek hisseleri ucuz fiyata geri alınıyor.