Devletten BES'e 13 milyar lira!

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) BES verilerine göre, haziran ayı sonu itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 809 bin 71 oldu.

BİRİKİMLER ÇOĞALIYOR

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 86 milyar 995 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 13 milyar 117 milyon lira olarak gerçekleşti.

103 BİN KİŞİ EMEKLİ

Böylelikle katılımcıların fon tutarıyla devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 100 milyar 112 milyon lira oldu. Söz konusu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 103 bin 92'yi buldu.