29 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 20:07:11
Devlet İstanbul Havalimanı'ndan 7 kat fazla kazanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı terminallerinin işletimine yönelik TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ ile imzalanan kira sözleşmesinin 3 Ocak 2021'de sona ereceğine dikkati çekti.
TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ'nin, Atatürk Havalimanı için yapılan kira sözleşmesi kapsamında yıllık KDV dahil 165 milyon 55 bin 383 dolar ödediğini belirten Turhan, “İstanbul Havalimanı için ise İGA yıllık 1 milyar 45 milyon avro ödeyecek. Böylelikle devletimizin elde ettiği kar yaklaşık 7 katına çıkacak.” bilgisini verdi.
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