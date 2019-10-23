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23 Ekim 2019 Çarşamba 11:54:22 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:54:56

'Devlet Hesapları'nda Maastricht kriterleri sağlandı

Genel devlet açığının GSYH'ye oranı 2018'de yüzde 2,8 olurken, toplam hesapta 105 milyar 219 milyon lira açık kaydedildi.

Genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl için yüzde 2,8 olarak gerçekleşirken, toplam hesap 105 milyar 219 milyon lira açık verdi. Böylece, 2018 yılı için Maastricht kriterleri sağlanmış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılına ilişkin "Devlet Hesapları" verilerini açıkladı.

Buna göre, genel devlet açığının GSYH'ye oranı geçen yıl yüzde 2,8 olarak belirlendi. Sosyal güvenlik kurumları alt sektörü fazla verirken, merkezi devlet ve mahalli idareler alt sektörleri açık verdi. Genel devlet konsolide borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2018 yılında yüzde 30,4 oldu.

Avrupa Birliği'ne (AB) aday ve üye ülkeler tarafından ESA 2010 metodolojisi esas alınarak hesaplanan ve GSYH'ye göre azami yüzde 3 bütçe açığı ve yüzde 60 borç stokunu içeren Maastricht kriterleri, 2018 yılı için sağlandı.

Harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 35

Genel devlet toplam harcamaları geçen yıl 1 trilyon 303 milyar 69 milyon lira olurken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 35 olarak hesaplandı. Söz konusu oran 2017'de yüzde 34,2 idi.

Genel devlet toplam gelirleri 1 trilyon 197 milyar 850 milyon liraya, gelirlerin GSYH içindeki payı da yüzde 32,2'ye yükseldi.

Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görülürken, genel devlet hesabı 105 milyar 219 milyon lira açık verdi.

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2018 yılında 955 milyar 924 milyon liraya çıktı.

Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2017 yılında yüzde 47,8 iken geçen yıl yüzde 44'e düştü. Gelir, servet ve benzeri kalemler üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 25,5'e yükselirken, net sosyal katkıların payı yüzde 30,5 oldu. Sermaye vergilerinin payı değişmedi.

(AA)

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